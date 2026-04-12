Трамп про переговори між США та Іраном: Мені байдуже, чи буде угода, чи ні

Дональд Трамп: «Ми повністю перемогли цю країну (Іран – «Главком»), тож подивимося, що станеться. Можливо, вони укладуть угоду, можливо, ні, це не має значення»

Президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

«Що б не сталося, ми переможемо. Мені байдуже, чи укладемо ми угоду, чи ні», – підкреслив Трамп.

Наразі американську делегацію в Пакистані очолює віцепрезидент Джей Ді Венс. За словами президента, діалог з іранськими чиновниками триває вже багато годин поспіль. Попри інтенсивність процесу, Дональд Трамп зберігає впевненість у домінуванні позицій США, зазначивши: «Ми повністю перемогли цю країну, тож подивимося, що станеться. Можливо, вони укладуть угоду, можливо, ні, це не має значення. З точки зору США, ми перемагаємо».

Раніше президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння.

Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана.

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.