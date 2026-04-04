Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення

Надія Карбунар
Надія Карбунар
фото: Офіс президента

Ключовий модератор переговорів – Сполучені Штати – нині зацікавлений у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході

Політично-військова частина мирних перемовин «стоїть на паузі» через конфлікт США й Ірану на Близькому Сході. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, «гуманітарний» напрям домовленостей триває, і обміни полоненими, ймовірно, будуть відбуватися.

Він додав, що ключовий модератор переговорів – Сполучені Штати – нині зацікавлений у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході, тому не зможе брати повноцінну участь у тристоронніх перемовинах Росії та України, поки триває війна з Іраном.

«Щодо глобального переговорного процесу зрозуміло, що, поки події на Близькому Сході не «розставили остаточно крапки над i», переговори щодо війни в Україні стоять на паузі», – каже Подоляк.

Радник ОП вважає, що для країн Близького Сходу Росія є «гравцем на боці Ірану», тому для них вона також причетна до руйнування інфраструктури внаслідок авіаударів та загрози для населення цих країн.

«Суттєво змінилося ставлення до Росії на Близькому Сході, від нейтрально-позитивного ставлення до відверто негативного, так само в Латинській Америці, так само в частинах Африки», – додав Подоляк.

Він зазначив, що водночас «суб’єктність» України зросла через домовленості про допомогу в протидії іранським «Шахедам» і це вплине на позиції української переговорної команди.

Раніше повідомлялося, що після православного Великодня до України вперше можуть прибути спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. 

25 березня, 15:52
