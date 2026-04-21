Бєдняков розповів, як привчив дітей до української мови

Андрій Бєдняков вважає, що відповідальними, за те, якою мовою говорять діти, є їхні батьки

Шоумен Андрій Бєдняков зізнався, що свого часу говорив російською мовою та наразі спілкується українською. Рідної мови ведучий вчить і своїх дітей. Він розповів, як виховує сина та доньку й бореться з російською мовою у їхньому вжитку. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Андрія Бєднякова.

Ведучий має доньку Ксенію та молодшого сина Остапа. За словами Бєднякова, Ксенія завжди розмовляла російською мовою, водночас Остап знає лише українську та англійську мови. «Ксенія ж російською мовою. А Остап не знає російської мови. Ну, я психую, коли десь у садочку, на жаль, є ті, хто розмовляють російською. І коли він виходить на дитячий майданчик там є діти. Він деякий раз там приходив додому і якісь слова приносив зсобою. Але я останнім часом так його кишеньки викидаю всі ці російські слова і він говорить українською», – розповів телеведучий.

Андрій Бєдняков зі своїми дітьми фото з відкритих джерел

Проте наразі донька Бєднякова спілкується українською мовою. Однак він не може заборонити їй чи сину спілкуватися з російськомовним оточенням.

«Якщо я можу відвести Остапа від російськомовних дітей, але ми цього не робимо. Якщо він грається з дитиною – ну, грається. Я буду скрипіти зубами, але рідко я можу його забрати й повести кудись. То Ксенії я не можу зараз сказати: «О, із цією дівчиною не товаришуй». Ми поговорили з нею і вона зараз із тими, хто з нею говорить російською – говорить українською», – запевняє батько.

Андрій Бєдняков вважав, що відповідальними, за те, якою мовою говорять діти – є їхні батьки. Тому він намагається вчити власних дітей української та робити все залежне від нього. «Треба говорити з дітьми українською мовою. Ви можете це сприймати, як хочете. Треба дивитися на перспективу, в якій країні ми живемо й що ми хочемо. Я зрозумів, що діти мої дивляться українське, говорять українською і ми так будемо з ними. Це моя відповідальність, як батька, щоб далі вони спілкувалися українською мовою. Те, що буде залежати від мене я буду робити», – висловився українець.

