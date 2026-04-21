Бєдняков розповів, як привчив дітей до української мови

Юлія Відміцька
Андрій Бєдняков має доньку Ксенію та сина Остапа
Андрій Бєдняков вважає, що відповідальними, за те, якою мовою говорять діти, є їхні батьки

Шоумен Андрій Бєдняков зізнався, що свого часу говорив російською мовою та наразі спілкується українською. Рідної мови ведучий вчить і своїх дітей. Він розповів, як виховує сина та доньку й бореться з російською мовою у їхньому вжитку. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Андрія Бєднякова.

Ведучий має доньку Ксенію та молодшого сина Остапа. За словами Бєднякова, Ксенія завжди розмовляла російською мовою, водночас Остап знає лише українську та англійську мови. «Ксенія ж російською мовою. А Остап не знає російської мови. Ну, я психую, коли десь у садочку, на жаль, є ті, хто розмовляють російською. І коли він виходить на дитячий майданчик там є діти. Він деякий раз там приходив додому і якісь слова приносив зсобою. Але я останнім часом так його кишеньки викидаю всі ці російські слова і він говорить українською», – розповів телеведучий.

Андрій Бєдняков зі своїми дітьми
Проте наразі донька Бєднякова спілкується українською мовою. Однак він не може заборонити їй чи сину спілкуватися з російськомовним оточенням.

«Якщо я можу відвести Остапа від російськомовних дітей, але ми цього не робимо. Якщо він грається з дитиною – ну, грається. Я буду скрипіти зубами, але рідко я можу його забрати й повести кудись. То Ксенії я не можу зараз сказати: «О, із цією дівчиною не товаришуй». Ми поговорили з нею і вона зараз із тими, хто з нею говорить російською – говорить українською», – запевняє батько.

Андрій Бєдняков вважав, що відповідальними, за те, якою мовою говорять діти – є їхні батьки. Тому він намагається вчити власних дітей української та робити все залежне від нього. «Треба говорити з дітьми українською мовою. Ви можете це сприймати, як хочете. Треба дивитися на перспективу, в якій країні ми живемо й що ми хочемо. Я зрозумів, що діти мої дивляться українське, говорять українською і ми так будемо з ними. Це моя відповідальність, як батька, щоб далі вони спілкувалися українською мовою. Те, що буде залежати від мене  я буду робити», – висловився українець.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков у своєму Instagram показував, які листи він отримує в особисті повідомлення від росіян. Жителька країни-агресора написала телеведучому, що його нібито ще за довго до війни «завербували». Недовго думаючи Бєдняков відповів на маячню і влучно поставив на місце росіянку. Ведучий із сарказмом та гумором розповів росіянці, як відбувається його нібито процес «вербування».

Читайте також:

Читайте також

«Кіборг» Юрій Кулик
«Кіборг» Юрій Кулик: Щоб піти воювати, нам з братом довелося обдурити маму Інтерв’ю
8 квiтня, 09:30
AP: Як еволюціонували українські дрони-перехоплювачі
AP: Як еволюціонували українські дрони-перехоплювачі
24 березня, 03:45
Трамп заявив про отримання таємничого подарунка від Ірану
Трамп заявив про отримання таємничого подарунка від Ірану
25 березня, 01:29
1 квітня українські сили офіційно увійшли на територію аеропорту «Антонов» у Гостомелі
Битва за Київ. 1 квітня 2022 року Сили оборони повністю взяли під контроль Гостомель
1 квiтня, 11:53
Повістки отримують шахтарі, які втратили роботу або потрапили під скорочення
Окупаційна влада Луганщини активізувала примусову мобілізацію: масштаби призову вражають
8 квiтня, 07:56
Трамп заявив, що не переймається можливими воєнними злочинами
Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини
6 квiтня, 20:58
Піт Гегсет пригрозив новими ударами по Ірану під час перемир’я
Пентагон назвав умову для нових ударів по Ірану
8 квiтня, 18:40
На Сумщині 29 окупантів спробували здійснити штурм через газову трубу
На Сумщині росіяни зайшли на українські позиції через газову трубу: що з цього вийшло (відео)
14 квiтня, 17:49
Українські дрони показали, як виглядає війна майбутнього
FT: Іран адаптує свою військову стратегію на основі досвіду війни в Україні
Вчора, 05:44

Шоумен Анатолій Анатоліч опинився у кріслі колісному після бігового марафона в Бостоні (фото, відео)
Шоумен Анатолій Анатоліч опинився у кріслі колісному після бігового марафона в Бостоні (фото, відео)
У Києві під час ЛГБТ-кінофестивалю чоловік розлив невідому рідину посеред кінотеатру: деталі
У Києві під час ЛГБТ-кінофестивалю чоловік розлив невідому рідину посеред кінотеатру: деталі
Помер зірковий актор серіалу 90-х «Район Мелроуз»
Помер зірковий актор серіалу 90-х «Район Мелроуз»
Народний артист Анатолій Матвійчук розкритикував нову пісню Полякової
Народний артист Анатолій Матвійчук розкритикував нову пісню Полякової
Що відомо про співака, якого розрекламував Єрмак
Що відомо про співака, якого розрекламував Єрмак

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
