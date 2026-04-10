Зеленський пояснив, як важливо Україні мати американську воєнну базу на своїй території

Зеленський: Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО

Президент прокоментував поточний стан роботи над гарантіями безпеки

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі підготовки оновленого пакета безпекових гарантій для нашої держави. Глава держави переконаний, що запобігти повторній агресії РФ у майбутньому допоможе не лише сучасна ППО, а й безпосередня військова присутність союзників на українській землі. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський наголосив, що майбутні угоди про безпеку мають бути позбавлені розпливчастих формулювань. Головне питання – конкретика та швидкість реакції світу в разі нової загрози.

«Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку «рускіх» повториться. Ми домовилися, що наша сторона запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт. Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок», – підкреслив президент.

Другим та третім китами безпеки президент назвав стабільну фінансову підтримку Збройних Сил України та радикальне підсилення ППО. Київ планує запозичити технології, які щойно пройшли випробування у конфліктах на Близькому Сході.

«Друга історія – фінансування нашої армії, яке має бути чітко забезпечене. Третя історія – комплектація нашої ППО. Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких у нас не було. Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО в достатньому обсязі. Крім того, я не вірю, що «рускі» не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний дефіцит пального. За його словами, головна проблема – це дизель. За словами Зеленського, Україна вже готує необхідні домовленості з іншими країнами, щоб забезпечити себе пальним та уникнути такого дефіциту. Він додав, що уряд спільно з постачальниками палива працює над тим, щоб утримувати ціни та не допустити різкого зростання.