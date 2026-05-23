Вступ України до ЄС – Зеленський зробив заяву

Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, наголосив Зеленський

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Президент запевнив, що робота щодо вступу України до Євросоюзу триває

Україна активно веде дипломатичну роботу з партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство в ЄС. Як інформує «Главком», про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль», – сказав глава держави.

«Дякую Службі безпеки України. Сьогодні була хороша наша далекобійна санкція проти Росії: відстань 1700 кілометрів від нашого державного кордону України і чітке ураження – Пермський регіон. Російське воєнне підприємство, яке забезпечує роботу ще інших їхніх підприємств ВПК і… pic.twitter.com/WajKXP7EvI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 23, 2026

Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною, наголосив президент.

«Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки й заради наших людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надіслав офіційного листа вищому керівництву Європейського Союзу, у якому висловив незгоду з ініціативою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німецький лідер раніше запропонував створити для Києва спеціальний проміжний статус «асоційованого члена» ЄС, який не передбачає повноцінного права голосу. Українська сторона назвала такий підхід «напівзаходом» та закликала до рівноправної інтеграції

Як повідомлялось, Україна активно працює над повноцінним запуском переговорів щодо вступу до Європейського Союзу та розраховує на відкриття першого переговорного кластера вже 26 травня.

До слова, Україна відкидає будь-які пропозиції щодо «обмеженого» або «часткового» членства в Європейському Союзі. Єдиною метою залишається повноправне приєднання до блоку.

Раніше європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що найефективнішим безпековим форматом для України може стати новий оборонний союз, який інтегрує можливості європейських держав.