Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вступ України до ЄС – Зеленський зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Вступ України до ЄС – Зеленський зробив заяву
Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, наголосив Зеленський
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Президент запевнив, що робота щодо вступу України до Євросоюзу триває

Україна активно веде дипломатичну роботу з партнерами у Євросоюзі, щоб наблизити членство в ЄС. Як інформує «Главком», про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль», – сказав глава держави.

Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною, наголосив президент.

«Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки й заради наших людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надіслав офіційного листа вищому керівництву Європейського Союзу, у якому висловив незгоду з ініціативою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німецький лідер раніше запропонував створити для Києва спеціальний проміжний статус «асоційованого члена» ЄС, який не передбачає повноцінного права голосу. Українська сторона назвала такий підхід «напівзаходом» та закликала до рівноправної інтеграції

Як повідомлялось, Україна активно працює над повноцінним запуском переговорів щодо вступу до Європейського Союзу та розраховує на відкриття першого переговорного кластера вже 26 травня. 

До слова, Україна відкидає будь-які пропозиції щодо «обмеженого» або «часткового» членства в Європейському Союзі. Єдиною метою залишається повноправне приєднання до блоку. 

Раніше європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що найефективнішим безпековим форматом для України може стати новий оборонний союз, який інтегрує можливості європейських держав.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз президент Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на необхідності негайної розробки довгострокової стратегії ЄС щодо відносин із РФ
Шанс на мир був у 2022-му? Президент Естонії назвав фатальну помилку Європи щодо РФ
28 квiтня, 15:21
Спецпризначень розповів, яких людей не вистачає в армії
Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті
8 травня, 11:22
Москва вкотре заявляє про готовність переговорів з Євросоюзом
Путін готовий до переговорів з Євросоюзом, але Москва не робитиме перший крок – Пєсков
8 травня, 13:20
Глава держави запровадив санкції проти компаній, які постачають товари для виробництва ракет, боєприпасів і ракетного палива
Україна ввела санкції проти росіян, які живлять військово-промисловий комплекс РФ
12 травня, 20:51
Знищення цього вузла суттєво підірве логістику та координацію дій штурмових груп ворога
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового на Донеччині (відео)
18 травня, 08:15
Військові російської армії
Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
20 травня, 09:16
Пам'ятна монета отримала номінал дві гривні
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
21 травня, 08:18
У ЄС можуть відкрити перший переговорний кластер для України найближчими тижнями
Україна впритул підійшла до відкриття переговорів з ЄС
12 травня, 14:39
РФ масовано атакувала Київ
1560 дронів за добу. Президент назвав головну ціль російського удару
14 травня, 10:02

Події в Україні

Вступ України до ЄС – Зеленський зробив заяву
Вступ України до ЄС – Зеленський зробив заяву
У Херсоні під завалами будинку знайдено тіло жінки, загиблої від удару російського дрона
У Херсоні під завалами будинку знайдено тіло жінки, загиблої від удару російського дрона
У Сумах російський дрон атакував похоронну процесію, дев’ятеро поранених
У Сумах російський дрон атакував похоронну процесію, дев’ятеро поранених
Неїжпапа нагородив морських піхотинців на передовій
Неїжпапа нагородив морських піхотинців на передовій
Гальмують наступ РФ: Сили оборони посилили удари по логістиці ворога – ISW
Гальмують наступ РФ: Сили оборони посилили удари по логістиці ворога – ISW
У Львові пасажирський потяг на смерть збив 20-річного юнака
У Львові пасажирський потяг на смерть збив 20-річного юнака

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua