Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський у Бахмуті вручив нагороди військовим (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський у Бахмуті вручив нагороди військовим (відео)
фото скріншот відео

Глава держави у Бахмуті вручив нагороди захисникам України

Сьогодні, 20 грудня президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом відвідав місто Бахмут Донецької області. 

Глава держави у Бахмуті вручив нагороди захисникам України. «Мені здається, бахмутські герої мають отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їхні діти, сім'ї – щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то немає. Головне - щоб світло було всередині», – заявив  Зеленський.

Наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою усієї лінії фронту. Щодня російські окупанти б’ють по місту прямим наведенням з артилерії, закидають бомбами і ракетами, знищуючи цілі райони.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент окупанти місто Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський у Бахмуті вручив нагороди військовим (відео)
Зеленський у Бахмуті вручив нагороди військовим (відео)
Влада тішиться ростом кредитів і депозитів в Україні
Влада тішиться ростом кредитів і депозитів в Україні
Зеленський відвідав Бахмут
Зеленський відвідав Бахмут
Що може означати зустріч Путіна і Лукашенка в Мінську: роз'яснення ГУР
Що може означати зустріч Путіна і Лукашенка в Мінську: роз'яснення ГУР
«Це знущання». Зеленський закликав Грузію відправити Саакашвілі на лікування
«Це знущання». Зеленський закликав Грузію відправити Саакашвілі на лікування
Депутатка Янченко покидає «Слугу народу»: що спровокувало скандал?
Депутатка Янченко покидає «Слугу народу»: що спровокувало скандал?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
202K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
32K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
30K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
20K
ЗСУ повідомили, хто підлягає мобілізації в першу чергу
9313
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту