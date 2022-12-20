Зеленський у Бахмуті вручив нагороди військовим (відео)

Глава держави у Бахмуті вручив нагороди захисникам України

Сьогодні, 20 грудня президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом відвідав місто Бахмут Донецької області.

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Глава держави у Бахмуті вручив нагороди захисникам України. «Мені здається, бахмутські герої мають отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їхні діти, сім'ї – щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то немає. Головне - щоб світло було всередині», – заявив Зеленський.

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Наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою усієї лінії фронту. Щодня російські окупанти б’ють по місту прямим наведенням з артилерії, закидають бомбами і ракетами, знищуючи цілі райони.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.