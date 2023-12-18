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«Нам плюнули в душу!». Чому росіянки обурені через конференцію Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нам плюнули в душу!». Чому росіянки обурені через конференцію Путіна
Як каже дружина одного з окупантів, росіяни на війні сидять в окопах хворими та пораненими без лікування й харчування
фото: DW

Росіянки запевняють, пряма лінія президента виявилася «просто знущанням»

Усі чотири години так званої прямої лінії російський диктатор Володимир Путін проігнорував усі питання дружин і матерів російських мобілізованих загарбників. Про це повідомляє «Сибирь.Реалии».

Жінки мобілізованих росіян кажуть, що не вірять, що листи, які вони пишуть до влади РФ, якось можуть допомогти звільнити їхніх чоловіків від участі у війні. Натомість виходити на протести росіянки теж бояться.

Повідомлення у чатах дружин мобілізованих
Повідомлення у чатах дружин мобілізованих
фото: «Сибирь.Реалии»

Зокрема, в групових чатах з дружинами мобілізованих на будь-які пропозиції до якихось дій учасницям погрожують блокуванням та звинувачують в підбурюванні населення, через яку може наступити кримінальна відповідальність.

Як каже дружина одного з окупантів, яку опитали журналісти, росіяни на війні сидять в окопах хворими та пораненими без лікування й харчування.

«Він двічі поранений, його навіть у шпиталі не лікували, не оперували, з уламками так і ходить, мазі дали – і вперед. Моєму сину майже два роки, він батька навіть не пам'ятає. Нехай повернуть його нам, якщо державі він не потрібний – а він не потрібний з таким ставленням, гірше, ніж до собаки», – каже дружина одного з окупантів.

Росіянки запевняють, пряма лінія президента виявилася «просто знущанням» з їхніх прохань щодо мобілізованих чоловіків.

«Нам плюнули у душу! Він (Путін – «Главком») за всі чотири години лінії не відповів на наші запитання ні біса! Просто проігнорував нас, нібито добровольці у нього в черзі стоять, по тисячі щодня. Ну ось хай і замінюють їх на мобілізовані. Ні, про ротацію ні слова! Начебто не було цих тисяч листів від рідних, мобілізованих за останню добу перед лінією», – стверджує Ольга, мати мобілізованого.

До слова, перші стихійні групи дружин мобілізованих, які обговорюють у мережах, як повернути чоловіків додому, з'явилися у російських містах приблизно через пів року після початку мобілізації. Проте вони дуже швидко закінчилися. На першу вуличну акцію вони вийшли у Москві 7 листопада. Родички мобілізованих – близько 30 осіб із різних міст Росії – стали на Театральній площі, тримаючи плакати з вимогами повернути своїх чоловіків додому.

Протест проти мобілізації росіян на війну
Протест проти мобілізації росіян на війну
фото: «Важные истории»

Нагадаємо, судові пристави схиляють боржників до укладання контракту зі Збройними силами РФ для того, аби відправити росіян воювати України. Потенціал такої «боргової армії» – 13 млн осіб.

Нагадаємо, російський батальйон «Еспаньола» почав вербувати до своїх лав жінок для служби в штурмових загонах. Їх планують відправити на війну проти України.

До слова, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що мобілізація у Росії не припинялася. Натомість влада прямо не оголошує через побоювання протестів.

Зазначимо, Росія використовує найманців у складі ПВК «Редут» для активізації штурмових дій в Україні. Однак це не такий масштабний проект, як колишня ПВК «Вагнера».

Читайте також: Цілі війни, мобілізація, переговори. Головне з пресконференції Путіна
Теги: окупанти війна мобілізація дружина росіяни

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