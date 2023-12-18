«Нам плюнули в душу!». Чому росіянки обурені через конференцію Путіна

Як каже дружина одного з окупантів, росіяни на війні сидять в окопах хворими та пораненими без лікування й харчування

Росіянки запевняють, пряма лінія президента виявилася «просто знущанням»

Усі чотири години так званої прямої лінії російський диктатор Володимир Путін проігнорував усі питання дружин і матерів російських мобілізованих загарбників. Про це повідомляє «Сибирь.Реалии».

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Жінки мобілізованих росіян кажуть, що не вірять, що листи, які вони пишуть до влади РФ, якось можуть допомогти звільнити їхніх чоловіків від участі у війні. Натомість виходити на протести росіянки теж бояться.

Повідомлення у чатах дружин мобілізованих фото: «Сибирь.Реалии»

Зокрема, в групових чатах з дружинами мобілізованих на будь-які пропозиції до якихось дій учасницям погрожують блокуванням та звинувачують в підбурюванні населення, через яку може наступити кримінальна відповідальність.

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Як каже дружина одного з окупантів, яку опитали журналісти, росіяни на війні сидять в окопах хворими та пораненими без лікування й харчування.

«Він двічі поранений, його навіть у шпиталі не лікували, не оперували, з уламками так і ходить, мазі дали – і вперед. Моєму сину майже два роки, він батька навіть не пам'ятає. Нехай повернуть його нам, якщо державі він не потрібний – а він не потрібний з таким ставленням, гірше, ніж до собаки», – каже дружина одного з окупантів.

Росіянки запевняють, пряма лінія президента виявилася «просто знущанням» з їхніх прохань щодо мобілізованих чоловіків.

«Нам плюнули у душу! Він (Путін – «Главком») за всі чотири години лінії не відповів на наші запитання ні біса! Просто проігнорував нас, нібито добровольці у нього в черзі стоять, по тисячі щодня. Ну ось хай і замінюють їх на мобілізовані. Ні, про ротацію ні слова! Начебто не було цих тисяч листів від рідних, мобілізованих за останню добу перед лінією», – стверджує Ольга, мати мобілізованого.

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До слова, перші стихійні групи дружин мобілізованих, які обговорюють у мережах, як повернути чоловіків додому, з'явилися у російських містах приблизно через пів року після початку мобілізації. Проте вони дуже швидко закінчилися. На першу вуличну акцію вони вийшли у Москві 7 листопада. Родички мобілізованих – близько 30 осіб із різних міст Росії – стали на Театральній площі, тримаючи плакати з вимогами повернути своїх чоловіків додому.

Протест проти мобілізації росіян на війну фото: «Важные истории»

Нагадаємо, судові пристави схиляють боржників до укладання контракту зі Збройними силами РФ для того, аби відправити росіян воювати України. Потенціал такої «боргової армії» – 13 млн осіб.

Нагадаємо, російський батальйон «Еспаньола» почав вербувати до своїх лав жінок для служби в штурмових загонах. Їх планують відправити на війну проти України.

До слова, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що мобілізація у Росії не припинялася. Натомість влада прямо не оголошує через побоювання протестів.

Зазначимо, Росія використовує найманців у складі ПВК «Редут» для активізації штурмових дій в Україні. Однак це не такий масштабний проект, як колишня ПВК «Вагнера».