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Українські військові зі стрілецької зброї знищили два ворожих безпілотники (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові зі стрілецької зброї знищили два ворожих безпілотники (фото)
ЗСУ знищили два російські безпілотники
фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Лицарські постріли обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів

Бійці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зі стрілецької зброї збили два російських безпілотники. Про це повідомляється на офіційній сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.

«Українське небо буде чистим! Воїни одного з підрозділів 28 ОМБр нещодавно збили одразу 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе «Ланцет-3» та розвідувальний БПЛА «Елерон-3», – йдеться у повідомленні.

Для знищення ворожих безпілотних літальних апаратів вони використали лише особисту стрілецьку зброю. У бригаді відзначають, що лицарські постріли обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів.

Українські військові зі стрілецької зброї знищили два ворожих безпілотники (фото) фото 1

Нагадаємо, українські захисники прямим влучанням зі «Стугни» знищили російський «Солнцепьок».

Також на Запорізькому напрямку українські бійці «приземлили» два безпілотники типу «Орлан-10» та збили крилату ракету

Теги: окупанти безпілотник ЗСУ

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