Українські військові зі стрілецької зброї знищили два ворожих безпілотники (фото)
Лицарські постріли обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів
Бійці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зі стрілецької зброї збили два російських безпілотники. Про це повідомляється на офіційній сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.
«Українське небо буде чистим! Воїни одного з підрозділів 28 ОМБр нещодавно збили одразу 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе «Ланцет-3» та розвідувальний БПЛА «Елерон-3», – йдеться у повідомленні.
Для знищення ворожих безпілотних літальних апаратів вони використали лише особисту стрілецьку зброю. У бригаді відзначають, що лицарські постріли обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів.
Нагадаємо, українські захисники прямим влучанням зі «Стугни» знищили російський «Солнцепьок».
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