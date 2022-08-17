Українські військові зі стрілецької зброї знищили два ворожих безпілотники (фото)

Лицарські постріли обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів

Бійці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу зі стрілецької зброї збили два російських безпілотники. Про це повідомляється на офіційній сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у Facebook.

«Українське небо буде чистим! Воїни одного з підрозділів 28 ОМБр нещодавно збили одразу 2 ворожих безпілотники: дрон-камікадзе «Ланцет-3» та розвідувальний БПЛА «Елерон-3», – йдеться у повідомленні.

Для знищення ворожих безпілотних літальних апаратів вони використали лише особисту стрілецьку зброю. У бригаді відзначають, що лицарські постріли обійшлися Російській Федерації у кілька мільйонів рублів.

Нагадаємо, українські захисники прямим влучанням зі «Стугни» знищили російський «Солнцепьок».

Також на Запорізькому напрямку українські бійці «приземлили» два безпілотники типу «Орлан-10» та збили крилату ракету