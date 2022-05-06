На Харківщині СБУ взяла в полон 11 ворожих снайперів

Затримані входили до складу полку «ДНР», який обстрілював українські позиції

На Харківщині Служба безпеки України взяла в полон 11 ворожих снайперів у результаті спецоперації. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко

«У Харківській області в ході спецоперації СБУ було взято в полон 11 російських снайперів. Затримані входили до складу так званого «115 полку ДНР», який обстрілював українські позиції»,– зазначається у повідомленні.

За його словами, у Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох людей, яка планувала диверсії в регіоні.

На Житомирщині, як повідомив речник СБУ, затримано агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗСУ. «Зловмисником виявився посадовець одного із оборонних підприємств нашої держави», – зазначив Дехтяренко.

Також речник української спецслужби повідомив, що на Сумщині на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата.

«На Київщині затримано ще двох колаборантів, які сприяли «розквартуванню» агресорів, допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району, брали участь у мародерстві та викраденні українських патріотів», – поінформував Дехтяренко.

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання.

Нагадаємо, СБУ затримала у Харкові майора поліції, який передавав ФСБ розвіддані. Також СБУ викрила киян, які поширювали російську пропаганду