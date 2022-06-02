Українські воїни ефектно знищили «Байрактаром» російські танки (відео)
фото: Генштаб ЗСУ
Про чергову успішну ліквідацію ворога повідомили в територіальній обороні Дніпра
Українські захисники ліквідували два врожих танки за допомогою «Байрактару». Відповідне відео оприлюднило ТРО «Азов» Дніпро.
«З усіх сторін будемо нищити вас орки, ви обрали собі смерть», – йдеться у повідомленні під відео.
За їх словами, так добре відпрацював «Байрактар».
Нагадаємо, українські військові знищили майже 31 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога.