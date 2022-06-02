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  4. Українські воїни ефектно знищили «Байрактаром» російські танки (відео)
рус
    Події в Україні

    Українські воїни ефектно знищили «Байрактаром» російські танки (відео)

    Українські воїни ефектно знищили «Байрактаром» російські танки (відео)
    фото: Генштаб ЗСУ

    Про чергову успішну ліквідацію ворога повідомили в територіальній обороні Дніпра

    Українські захисники ліквідували два врожих танки за допомогою «Байрактару». Відповідне відео оприлюднило ТРО «Азов» Дніпро.

    «З усіх сторін будемо нищити вас орки, ви обрали собі смерть», – йдеться у повідомленні під відео.

    За їх словами, так добре відпрацював «Байрактар».

    Нагадаємо, українські військові знищили майже 31 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога.

    Теги: росія окупанти війна Азов Дніпро Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Українські воїни ефектно знищили «Байрактаром» російські танки (відео)