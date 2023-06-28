Українські воїни «Іглою» збили російський винищувач Су-25 (відео)

Україна змогла перехопити стратегічну ініціативу на полі бою

Бійці 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс» сьогодні збили російський винищувач «Су-25». Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади.

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«Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр «Едельвейс» за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25», – йдеться у повідомленні.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна змогла перехопити стратегічну ініціативу на полі бою.

До слова, триває 490-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.