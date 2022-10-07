ЗСУ збили ще три ворожі дрони-камікадзе на півдні України

Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed-136 на півдні України

Окупанти атакували трьома дронами-камікадзе Shahed-136 Одеську та Миколаївську області

ЗСУ продовжують захищати українське небо від атак російських загарбників. Сили ППО ввечері 7 жовтня збили три ворожі безпілотники іранського виробництва. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«З 20:00 до 21:30 години окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе Shahed-136 Одеську та Миколаївську області», – зазначили наші воїни.

У ПК «Південь» вказали, що всі три «крилаті самогубці» було збито силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

Зазначимо, 6 жовтня ЗСУ збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.