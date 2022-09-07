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Українські захисники приземлили російський «Алігатор»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські захисники приземлили російський «Алігатор»
Вартість російського «Алігатора» становить $16 млн.
фото ілюстративне

Ворожий Ка-52 збито на Херсонщині

Повітряні сили України зранку 7 вересня збили над Херсонською областю ворожий гелікоптер Ка-52. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Буквально годину тому (близько 08:30, – ред.) збито ще один вертоліт окупантів, Ка-52 на Херсонщині. Цей вертоліт уже більше ніколи не злетить», – йдеться в повідомленні.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів на південному напрямку.

Вчора зранку українські захисники знищили п’ять із шести ворожих ракет, а також ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».

Теги: окупанти ЗСУ війна гелікоптер

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