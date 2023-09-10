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Військові хакери «привітали» росіян із Днем танкіста (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Військові хакери «привітали» росіян із Днем танкіста (фото)
Українські хакери розіслали росіянам «вітання» до Дня танкіста в РФ
фото: Стратком ЗСУ

Зображення зі спаленою російською технікою було розміщене на понад 15 сайтах різних підприємств Санкт-Петербургу і Севастополя

Українські військові хакери у День танкіста в РФ нагадали росіянам, скільки їхніх танків було знищено на українській землі. Про це повідомив Стратком Збройних сил України в Telegram.

Так, кількість знищених російських танків становить понад 4500 одиниць. Таке нагадування наші хакери встановили на сайтах російських та кримських підприємств.

«Зображення зі спаленою російською технікою було розміщене більше як на 15 сайтах різних підприємств Санкт-Петербургу і Севастополя. Робота продовжується і скоро вся Російська Федерація буде знати про справжню «велич» російських танкістів», – повідомляє Стратком ЗСУ.

Зазначимо, що  такі «привітання» для росіян уже стали традицією. «Главком» повідомляв, що 8 липня понад 50 сайтів російського бізнесу, чиї власники підтримували вторгнення в Україну, припинили свою роботу. На них з’явилися зображення Валерія Залужного та вітання з його 50-річчям.

А в День повітряного флоту РФ на російських сайтах з’явилися фото полоненого російськго пілота та зображення підбитого СУ-27.

Теги: танки росія Севастополь хакер кібератака

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