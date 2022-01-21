Положинський відповів, чи збирається відновлювати «Тартак»

Сашко Положинський для багатьох був «візитівкою» легендарного колективу

Співак, засновник і лідер «Тартака» Олександр Положинський на свої сторінці у Facebook відреагував на заяву про «кінець» гурту, лідером якого він був майже 25 років.

«Гурт «Тартак» остаточно припинив своє існування. І хоч мене, як засновника, ніхто з музикантів не попередив, це не стало для мене несподіванкою – я цього давно очікував і навіть публічно висловлював свої припущення щодо цього.

Насправді, мені прикро, що так все закінчилося, бо музиканти в «Тартаку» були класні і я дуже хотів, щоб вони досягли успіху в оновленому складі без мене. На жаль, в силу різних причин та обставин, цього не відбулося, і 20 січня 2022 року стало офіційно датою припинення 25-річної історії гурту.

Випереджаючи можливі запитання та відповідаючи на вже поставлені хочу зауважити, що відновлювати «Тартак» у жодному з його варіантів поки не планую», – повідомив співак.

Положинський написав, що не припиняє творчої діяльності, і пісні «Тартака» на своїх концертах, буде виконувати.

«Варіанти можливих одноразових виступів «Тартака» в якості якогось ексклюзиву на честь певних знакових подій, як і раніше, припускаю…А ще ввечері, шукаючи сторінку «Тартака» у Фейсбуці, яка чомусь у мене тимчасово зникла, випадково натрапив на список публікацій щодо припинення існування «Тартака». Мабуть, їх було й більше, але мені трапилося десь близько тридцяти. Подумалося, може якби так активно висвітлювали кожну більш-менш значущу подію в житті гурту, то гурти би й не припиняли свого існування за власним бажанням», – каже артист.

На початку 2020 року беззмінний лідер «Тартака» Олександр Положинський пішов із групи.

Нагадаємо, 20 січня український гурт «Тартак» оголосив, що припиняє своє існування.