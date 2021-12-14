«Золотий ліфон 2021»: хто став найсексуальнішим митцем України

Переможець конкурсу здивував читачів відвертою оголеною фотосесією для збірки віршів

Народна премія «Золотий ліфон» цього року дісталася 59-річному поету Юрію Іздрику – саме його назвали найсексуальнішим митцем України. Обирали найсексуальнішого митця у Facebook шляхом голосування.

Торік Іздрик здивував читачів відвертою оголеною фотосесією для збірки віршів Naked One. Організатори премії зауважили, що читати вірші було складно, не відволікаючись на еротичні знімки.

фото: weche.info

«Автор Тої Самої Книжки, яку ми так і не змогли прочитати. Щоразу відволікалися на ілюстрації. Еротична фотосесія, яка позбавила сну всіх нас. Не повторювати в реальному житті! Бо це неповторне. Абсолютне прийняття кожного сантиметру свого тіла. Цьому еротичному магнетизму неможливо опиратися. Але це не тільки про тіло. Чоловік, який відчуває Жінку, вміє бачити і любити. Чоловік, який збуджує своєю повагою до жінки, думками і метафорами», – пишуть про 59-річного Юрія Іздрика організаторки «Золотого ліфону».

Премія «Золотий ліфон» існує вже третій рік. Її мета – обрати найсексуальніших українських митців серед літераторів, музикантів, акторів та художників. Два попередніх роки лауреатом «Золотого ліфона» ставав Сергій Жадан.

Ось як виглядає у 2021-му рейтинг «Золотого ліфона»:

Юрій Іздрик – поет, музикант Сергій Жадан – поет, музикант Іван Леньо – музикант, лідер гурту Kozak System Іван Семесюк – художник, музикант Ахтем Сеітаблаєв – актор, режисер Юрій Андрухович – письменник Сергій Строян – музикант Валерій Маркус – письменник Олександр Положинський – музикант Олег Михайлюта – музикант, гурт Т.Н.М.К.

Зазначимо, що збірка «Інші речі» Юрія Іздрика потрапила до списку творів, які претендують на отримання Шевченківської премії у 2022 році.

До слова, спікер Стефанчук закликав нардепів прочитати п'ять книг (список).

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