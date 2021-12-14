«Золотий ліфон 2021»: хто став найсексуальнішим митцем України
Переможець конкурсу здивував читачів відвертою оголеною фотосесією для збірки віршів
Народна премія «Золотий ліфон» цього року дісталася 59-річному поету Юрію Іздрику – саме його назвали найсексуальнішим митцем України. Обирали найсексуальнішого митця у Facebook шляхом голосування.
Торік Іздрик здивував читачів відвертою оголеною фотосесією для збірки віршів Naked One. Організатори премії зауважили, що читати вірші було складно, не відволікаючись на еротичні знімки.
«Автор Тої Самої Книжки, яку ми так і не змогли прочитати. Щоразу відволікалися на ілюстрації. Еротична фотосесія, яка позбавила сну всіх нас. Не повторювати в реальному житті! Бо це неповторне. Абсолютне прийняття кожного сантиметру свого тіла. Цьому еротичному магнетизму неможливо опиратися. Але це не тільки про тіло. Чоловік, який відчуває Жінку, вміє бачити і любити. Чоловік, який збуджує своєю повагою до жінки, думками і метафорами», – пишуть про 59-річного Юрія Іздрика організаторки «Золотого ліфону».
Премія «Золотий ліфон» існує вже третій рік. Її мета – обрати найсексуальніших українських митців серед літераторів, музикантів, акторів та художників. Два попередніх роки лауреатом «Золотого ліфона» ставав Сергій Жадан.
Ось як виглядає у 2021-му рейтинг «Золотого ліфона»:
- Юрій Іздрик – поет, музикант
- Сергій Жадан – поет, музикант
- Іван Леньо – музикант, лідер гурту Kozak System
- Іван Семесюк – художник, музикант
- Ахтем Сеітаблаєв – актор, режисер
- Юрій Андрухович – письменник
- Сергій Строян – музикант
- Валерій Маркус – письменник
- Олександр Положинський – музикант
- Олег Михайлюта – музикант, гурт Т.Н.М.К.
Зазначимо, що збірка «Інші речі» Юрія Іздрика потрапила до списку творів, які претендують на отримання Шевченківської премії у 2022 році.
До слова, спікер Стефанчук закликав нардепів прочитати п'ять книг (список).