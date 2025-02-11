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Росія заявила про атаку понад 40 дронів: відео наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росія заявила про атаку понад 40 дронів: відео наслідків
Пожежа на Саратовському НПЗ
скрін із відео

Потужні вибухи прогриміли в Енгельсі і Саратові

Росіяни поскаржились на атаку українських безпілотників. За даними міноборони РФ, країну нібито атакували понад 40 БпЛА. Проте, як зазвичай, пропагандисти заявили, що всі цілі нібито було збито.

Зокрема нібито було збито:

  • над Саратовською областю 18 дронів;
  • над Ростовською — 13;
  • над Брянською — шість;
  • два над Волгоградською;
  • один над Білгородською областями.

У зв’язку з цим аеропорти Казані, Кірова, Саратова та Ульяновська тимчасово не приймають і не відправляють рейси.

Нагадаємо, вночі, 11 лютого, в російських містах Енгельс і Саратов Саратовської області, прогриміли вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною стала атака безпілотників.

Зокрема над Енгельсом приблизно близько 4-ї години ранку за місцевим часом прогреміло понад 11 вибухів в стороні місцевого аеродрому. Крім того, було чути звуки автоматної черги.

Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження «на промисловому підприємстві», проте деталей не повідомив. 

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Теги: дрон Міноборони РФ аеродром війна росія

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