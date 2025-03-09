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1200 авіабомб та майже 900 дронів: Зеленський показав, як РФ тероризувала Україну цього тижня (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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1200 авіабомб та майже 900 дронів: Зеленський показав, як РФ тероризувала Україну цього тижня (відео)
Наслідки нічної атаки на Харківщину
фото: ДСНС

Президент показав наслідки російських атак на Україну

Протягом цього тижня Росія здійснила проти України сотні атак різними видами зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського.

Окупанти запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. 

«Кожен шахед, кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, – це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї – понад 82 тисячі іноземних складників. Щодня ми працюємо з партнерами, щоб ухвалювалися рішення саме задля підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в наше оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії. І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня 2025 року російські загарбники атакували Україну 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Ввечері 8 березня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Запоріжжя. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу. Триває ліквідація наслідків атаки, всі екстрені служби на місці.

Також сьогодні опівночі російські БпЛА атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківщини

Зокрема, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. Спалахнула пожежа на площі 50 м². У с. Кочеток ударом пошкоджено будівлю дитячого закладу, горіли конструктивні елементи.

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Теги: дрон ракета пожежа росія війна окупанти

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