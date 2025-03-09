1200 авіабомб та майже 900 дронів: Зеленський показав, як РФ тероризувала Україну цього тижня (відео)
Президент показав наслідки російських атак на Україну
Протягом цього тижня Росія здійснила проти України сотні атак різними видами зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського.
Окупанти запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.
«Кожен шахед, кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, – це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї – понад 82 тисячі іноземних складників. Щодня ми працюємо з партнерами, щоб ухвалювалися рішення саме задля підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в наше оборонне виробництво, посилення санкцій проти Росії. І ми продовжуємо нашу роботу, щоб наблизити чесний мир і забезпечити надійні гарантії безпеки», – зазначив глава держави.
Нагадаємо, у ніч проти 9 березня 2025 року російські загарбники атакували Україну 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.
Ввечері 8 березня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Запоріжжя. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу. Триває ліквідація наслідків атаки, всі екстрені служби на місці.
Також сьогодні опівночі російські БпЛА атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківщини.
Зокрема, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. Спалахнула пожежа на площі 50 м². У с. Кочеток ударом пошкоджено будівлю дитячого закладу, горіли конструктивні елементи.
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