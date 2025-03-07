Обороняв Бахмут, був комбатом 37 бригади. На фронті загинув Володимир Стогній

Старший лейтенант Золотий розпочав свій бойовий шлях у 2015 році й виконував бойові завдання в секторі АТО

Стогній брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та оборони міста Бахмут

У боях за Україну загинув командир Першого батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант Володимир Стогній, позивний Золотий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на бригаду та ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолія Цьося.

Старший лейтенант Золотий розпочав свій бойовий шлях у 2015 році й виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом ООС. Від початку широкомасштабного вторгнення служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, де обіймав посаду командира розвідувального взводу.

Як розповіли у морській піхоті, Володимир Стогній брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та оборони міста Бахмут, неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою. Сам він теж зазнав поранення під час одного з чисельних боїв.

Надалі проходив службу в 82 окремій десантно-штурмовій бригаді як командир розвідувальної роти. А восени 2024 року долучився до лав 37 бригади.

«Зарекомендував себе як справжній та гідний офіцер, здатний дбайливо та вміло командувати своїм особовим складом, користується повагою та авторитетом серед військовослужбовців, вправний тактик та сміливий боєць. На посаді комбата, неодноразово брав участь у боях пліч-о-пліч зі своїми бійцями, демонструючи свій сталевий характер, сміливість та показуючи приклад своїм людям. Щиро любив Україну, пишався бути українцем, добре знався на культурі та історії рідного краю, вірив у нашу перемогу та докладав більше ніж максимум зусиль, аби наблизити цей день», – розповіли у 37 бригаді про полеглого героя.

Як наголосив ректор вишу, Володимир Стогній загинув від важких ран. Золотий був студентом факультету історії, політології та національної безпеки університету.

Нагадаємо, у Києві у середу, 5 березня, попрощалися з військовослужбовцем Василем Ратушним, який 27 лютого загинув від влучання російського FPV-дрона. Василь – старший брат загиблого у 2022 році київського активіста і бійця ЗСУ Романа Ратушного. Церемонія прощання розпочалася опівдні у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Також на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Про це інформує «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України. Андрію Романову було 33 роки.

Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.