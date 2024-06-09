Відключення електроенергії на вечір 9 червня скасовані

Якщо за вашою адресою немає світла, потрібно звернутися до оператора системи розподілу

Сьогодні день мине без відключень світла

Скасовані графіки відключення світла на вечір неділі 9 червня. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

Графіки відключення електроенергії мали діяти сьогодні з 20:00 до 22:00, однак тепер у ці години українці будуть зі світлом.

«Скасовані графіки на вечір. Сьогодні має бути без відключень», – написав він.

Коваленко нагадав, що якщо за вашою адресою немає світла, потрібно звернутися до оператора системи розподілу.

Раніше «Укренерго» анонсувало, що 9 червня по всій території України будуть діяти графіки відключення світла, однак лише протягом двох годин – із 20:00 до 22:00.

Як повідомлялося, з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.