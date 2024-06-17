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Коли Путін застосує ядерну зброю? Секретар РНБО назвав умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Коли Путін застосує ядерну зброю? Секретар РНБО назвав умову
Немає жодної ймовірності того, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні
фото з відкритих джерел

За словами Литвиненка, поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї

Якщо російська армія зазнає поразки проти України, то диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, пише The Times.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують обставини, за яких Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, Литвиненко сказав: «Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки».

За словами секретаря РНБО, поразка може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії і протестів у Москві.

Литвиненко наголошує, немає жодної ймовірності того, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні.

Секретар РНБО вважає, що сумнівно, щоб Путін застосував стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокувала б третю світову війну. «Він хоче жити», – заявив посадовець.

Литвиненко також заявив, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ у тому, що такий розворот – це «перемога».

Нагадаємо, у Калінінграді російські загарбники можуть тримати близько сотні атомних боєголовок. Ризики щодо нападу Москви на країни ЄС цілком реальні.

Як повідомлялося, у Росії буде розгорнено мобільні укриття модульного типу для захисту від впливу ядерного удару.

До слова, «надзвичайно тривожне» збільшення кількості ядерних боєголовок, розгорнутих разом із ракетами та літаками, ймовірно, набере обертів у наступні роки.

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Теги: ядерна зброя путін Олександр Литвиненко РНБО війна

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