«Укренерго» завтра може збільшити відновлення електропостачання на 20-30%

Значні обмеження споживання електрики запроваджені в Києві та ще трьох областях

Станом на вечір, 19 грудня, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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У центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження електропостачання, ніж зазвичай.

«Ремонтні бригади «Укренерго» докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання. Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Сподіваємося, що до кінця наступної доби нам вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%», – йдеться в повідомленні.

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Також в «Укренерго» зазначили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Значні обмеження споживання електрики запроваджені в Києві, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях.

Нагадаємо, у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин.

Зазначимо, 16 грудня внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.