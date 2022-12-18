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Буде значний дефіцит електрики: «Укренерго» звернулося до українців

Юрій Лящук
glavcom.ua
Буде значний дефіцит електрики: «Укренерго» звернулося до українців
Дефіцит електроенергії буде значним через зниження температури
фото з відкритих джерел

Кудрицький запевнив, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність трьох атомних станцій в мережі

19 грудня в Україні  буде значний дефіцит електроенергії. Головна причина цьому – низька температура. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.  

Посадовець пояснив причину дефіциту електроенергії.

«Сьогодні і завтра дефіцит буде значним через зниження температури. Зараз вже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, які працюють на контрольованій території. Існують ще обмеження по мережах, які не можуть видати певну частину своєї потужності через наслідки ракетних обстрілів. Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність трьох атомних станцій в мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерацію, яка доступна нашим споживачами»,– сказав Кудрицький.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що обсяги споживання електроенергії в Україні станом на ранок неділі, 18 грудня, збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. 

Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Теги: Укренерго електроенергія енергетика Україна

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