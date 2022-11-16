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«Укрзалізниця» оголосила про зміну графіку руху потягів після обстрілу: список

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрзалізниця» оголосила про зміну графіку руху потягів після обстрілу: список
Більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена
фото: пресслужба Укрзалізниці

Пропускні пункти на кордоні з Польщею працюють в стандартному режимі

Через масовані російські обстріли пошкоджена інфраструктура та відсутня напруга в контактній мережі, тому деякі поїзди «Укрзалізниці» продовжують рухатись із затримками. Про це заявили в «Укрзалізниці».

Як зазначається, переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена, а деякі маршрути було змінено.

Станом на зараз зі значною затримкою рухаються наступні рейси:

  • №45/46 Ужгород-Харків затримується на 7 год 24 хв;
  • №715/716 Перемишль-Київ затримується на 6 год 58 хв;
  • №21/22 Трускавець-Харків затримується на 4 год 54 хв;
  • поїзд Відень-Київ затримується на 3 год 17 хв;
  • №749/750 Ужгород-Київ затримується на 3 год 12 хв;
  • №3/4 Ужгород-Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;
  • №35/36 Перемишль-Одеса затримується на 1 год 1 год 44 хв.

Всі інші рейси, що наразі прямують із затримкою, затримуються менше ніж на годину.

Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких поїздів:

  • №749 Київ-Ужгород;
  • №67 Київ-Варшава;
  • №53 Київ-Перемишль;
  • №15 Харків-Рахів;
  • №91 Київ-Львів;
  • №18 Ужгород-Харків;
  • №92 Львів-Київ;
  • №2 Івано-Франківськ-Харків;
  • №54 Пшемисль-Київ;
  • №68 Варшава-Київ;
  • №750 Ужгород-Київ.

Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти по потрібних їм станціях, проте час в дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин.

Пропускні пункти на кордоні з Польщею працюють в стандартному режимі, жодних складнощів з курсуванням поїздів між Україною та Польщею не спостерігається.

Нагадаємо, пообіді 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у Києві та низці регіонів України  пролунали вибухи. 

Теги: обстріл потяг Укрзалізниця

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