«Укрзалізниця» оголосила про зміну графіку руху потягів після обстрілу: список

Більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена

Пропускні пункти на кордоні з Польщею працюють в стандартному режимі

Через масовані російські обстріли пошкоджена інфраструктура та відсутня напруга в контактній мережі, тому деякі поїзди «Укрзалізниці» продовжують рухатись із затримками. Про це заявили в «Укрзалізниці».

Як зазначається, переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена, а деякі маршрути було змінено.

Станом на зараз зі значною затримкою рухаються наступні рейси:

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№45/46 Ужгород-Харків затримується на 7 год 24 хв;

№715/716 Перемишль-Київ затримується на 6 год 58 хв;

№21/22 Трускавець-Харків затримується на 4 год 54 хв;

поїзд Відень-Київ затримується на 3 год 17 хв;

№749/750 Ужгород-Київ затримується на 3 год 12 хв;

№3/4 Ужгород-Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;

№35/36 Перемишль-Одеса затримується на 1 год 1 год 44 хв.

Всі інші рейси, що наразі прямують із затримкою, затримуються менше ніж на годину.

Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких поїздів:

№749 Київ-Ужгород;

№67 Київ-Варшава;

№53 Київ-Перемишль;

№15 Харків-Рахів;

№91 Київ-Львів;

№18 Ужгород-Харків;

№92 Львів-Київ;

№2 Івано-Франківськ-Харків;

№54 Пшемисль-Київ;

№68 Варшава-Київ;

№750 Ужгород-Київ.

Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти по потрібних їм станціях, проте час в дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин.

Пропускні пункти на кордоні з Польщею працюють в стандартному режимі, жодних складнощів з курсуванням поїздів між Україною та Польщею не спостерігається.

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Нагадаємо, пообіді 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи.