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Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур
Між пасажирами та бійцем сталася словесна перепалка 
фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» розібралася у справі: провідниця не ображала захисника 

Сьогодні стало відомо, що в поїзді «Укрзалізниці» стався скандал: військового, який повертався зі служби на Донеччині до Києва у відпустку, вигнали в тамбур, бо «від нього погано пахне». Захисник був вимушений провести у тамбурі сім годин. Буцімто провіднику поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в поїзді «Інтерсіті» з Дніпра 11 листопада. Після цього керівник однієї з філій «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів про результати внутрішнього розслідування ситуації.

«Дуже прикро, що хтось додумав, ніби образила або вивела в тамбур військового залізничниця. Це не вкладалося в голові, і ми вдячні близьким воїна, що цю ганебну неправду спростували... Колега, яка по 20 годин евакуювала маршрутом Харків-Львів людей на піку евакуації, в переповненому потязі наводила лад – нікому й нічого не воняло тоді... Повірте, їх (стюрдів – ред.) неприємний запах не засмутить, хіба що неприємні люди, які їм заради хайпу приписали образу нашого воїна», – пише Перцовський. 

Менеджмент «Укрзалізниці» перевірив відеозаписи із потяга та переконалися: словесна перепалка трапилась між пасажирами ще навіть до того, як стюард підійшла перевіряти квитки.  

«Навпаки, коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі, то кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні першого класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним. Що саме сказали пасажири нашому військовому – ми достеменно не знаємо, хіба що він сам вирішить, що цим варто поділитись. Але зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило», – йдеться в дописі.

Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур фото 1

Відтак стюарди та провідники «Укрзалізниці» вже завтра пройдуть перші тренінги з психологічної допомоги, щоб вміти заспокоювати пасажирів у непростих ситуаціях. 

Перцовський резюмував: «Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому «Інтерсіті», п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити – то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки... Бо їде він мирно в потязі саме завдяки таким військовим і завдяки тим, хто з ними завжди поруч і завжди на їхній стороні – залізничникам». 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, буцімто захисника вигнала провідниця «Укрзалізниці».

Теги: Львів розслідування скандал Харків Укрзалізниця

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