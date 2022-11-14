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«Укрзалізниця» анонсувала відновлення сполучення з Миколаєвом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрзалізниця» анонсувала відновлення сполучення з Миколаєвом
Квитки на потяг вже можна придбати в касах
фото: пресслужба Укрзалізниці

Поїзд №121/122 Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних – з Миколаєва

Компанія «Укрзалізниця» вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада з Києва. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

«Поїзд №121/122 Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних – з Миколаєва.

Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниця», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 11 листопада стало відомо, що українські захисники звільнили всю територію Миколаївської області від окупантів на правому березі річки Дніпро. 

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

Теги: Дніпро Миколаїв Укрзалізниця потяг

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