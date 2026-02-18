Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави

Олександр Зарубей народився в Алчевську та 20 років тому переїхав до столиці

Актор долучився до тероборони поки чекав мобілізації

Український актор Олександр Зарубей півтора року він не міг мобілізуватися. Актор пояснив, чому не міг потрапити до лав ЗСУ через помилку в державних реєстрах. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю військового для Oboz.ua.

Актор Олександр Зарубей підписав контракт із ЗСУ в 2024 році. До цього понад рік актор намагався долучитися до війська. «З перших днів вторгнення я почав намагатися потрапити до війська. Але всі мої спроби завершувалися нічим», – зазначив військовий.

Олександр Зарубей пояснив, що йому не вдалося мобілізуватися через те, що його імені не було в реєстрі. «У державному реєстрі мене просто не існувало. Навіть «Дія» це підтверджувала. Моє прізвище було відсутнє у системі. Півтора року намагався це виправити. Навіть гірко жартував: коли мене нарешті візьмуть до армії, оберу позивний «Бомж». Та зрештою зібрав документи», – розповів актор.

Коли в Олександра Зарубея не вдавалося мобілізуватися, він долучився до тероборони у Києві на початку повномасштабного вторгнення. «І мені стало легше: з’явилося відчуття, що я не просто спостерігач», – пояснив Зарубей.

Олександр Зарубей підписав контракт із ЗСУ в 2024 році фото: Facebook/alexandr.zarubey

Також разом зі своєю дружиною акторкою Євгенію М'якенькою чоловік займався волонтерством та «підтримував інформаційний фронт» на YouTube. «Але внутрішнє відчуття було одне: маю бути в армії. Коли нарешті з документами все владналося, підписав контракт», – додав боєць.

Наразі батьки актора залишаються на тимчасово окупованій Луганщині. Олександр Зарубей родом з Алчевська, до Києва актор переїхав 20 років тому. Олександр Зарубей відомий за ролями у фільмах «Кіборги», «Я – надія», «Життя на трьох», «Фортеця», «Тиха Нава», «Живий».

До слова, український серіал «Тиха Нава», де знімався Олександр Зарубей, став одним із найобговорюваніших проєктів останнього часу. Напружений сюжет та сильні акторські роботи привернули увагу глядачів. Зйомки «Тихої Нави» проходили в Києві, Ірпені та на різних локаціях Київської області. Далекі виїзди, за словами актора, були обмежені через додаткові витрати, зокрема на пальне.

Також повідомлялося, як актор фільму «Ти – космос» Володимир Кравчук поділився своїм захопленням, яке він знайшов під час служби в армії. Володимир Кравчук був кулеметником на службі в ЗСУ. Саме це зацікавило його на фронті.