Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олександр Зарубей народився в Алчевську та 20 років тому переїхав до столиці
фото: Facebook/alexandr.zarubey

Актор долучився до тероборони поки чекав мобілізації

Український актор Олександр Зарубей півтора року він не міг мобілізуватися. Актор пояснив, чому не міг потрапити до лав ЗСУ через помилку в державних реєстрах. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю військового для Oboz.ua.

Актор Олександр Зарубей підписав контракт із ЗСУ в 2024 році. До цього понад рік актор намагався долучитися до війська. «З перших днів вторгнення я почав намагатися потрапити до війська. Але всі мої спроби завершувалися нічим», – зазначив військовий.

Олександр Зарубей пояснив, що йому не вдалося мобілізуватися через те, що його імені не було в реєстрі. «У державному реєстрі мене просто не існувало. Навіть «Дія» це підтверджувала. Моє прізвище було відсутнє у системі. Півтора року намагався це виправити. Навіть гірко жартував: коли мене нарешті візьмуть до армії, оберу позивний «Бомж». Та зрештою зібрав документи», – розповів актор.

Коли в Олександра Зарубея не вдавалося мобілізуватися, він долучився до тероборони у Києві на початку повномасштабного вторгнення. «І мені стало легше: з’явилося відчуття, що я не просто спостерігач», – пояснив Зарубей.

Олександр Зарубей підписав контракт із ЗСУ в 2024 році
Олександр Зарубей підписав контракт із ЗСУ в 2024 році
фото: Facebook/alexandr.zarubey

Також разом зі своєю дружиною акторкою Євгенію М'якенькою чоловік займався волонтерством та «підтримував інформаційний фронт» на YouTube. «Але внутрішнє відчуття було одне: маю бути в армії. Коли нарешті з документами все владналося, підписав контракт», – додав боєць.

Наразі батьки актора залишаються на тимчасово окупованій Луганщині. Олександр Зарубей родом з Алчевська, до Києва актор переїхав 20 років тому. Олександр Зарубей відомий за ролями у фільмах «Кіборги», «Я – надія», «Життя на трьох», «Фортеця», «Тиха Нава», «Живий».

До слова, український серіал «Тиха Нава», де знімався Олександр Зарубей, став одним із найобговорюваніших проєктів останнього часу. Напружений сюжет та сильні акторські роботи привернули увагу глядачів. Зйомки «Тихої Нави» проходили в Києві, Ірпені та на різних локаціях Київської області. Далекі виїзди, за словами актора, були обмежені через додаткові витрати, зокрема на пальне.

Також повідомлялося, як актор фільму «Ти – космос» Володимир Кравчук поділився своїм захопленням, яке він знайшов під час служби в армії.  Володимир Кравчук був кулеметником на службі в ЗСУ. Саме це зацікавило його на фронті.

Читайте також:

Теги: ЗСУ мобілізація актор війна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яка «чорна кішка» перебігла дорогу Єгипту та Туреччині?
Зближення Туреччини та Єгипту: стратегічний виграш України у глобальній грі
6 лютого, 20:31
Перший український серіал у стилі true crime
Зірка «Тихої Нави» Сергій Кисіль – про те, як створювалася перша українська кіносенсація 2026 року
8 лютого, 11:35
Павло Текучев зіграв закарпатця Андрія Ворона у фільмі «Вічник»
Актор Павло Текучев: У лютому 2022 року Резнікович просив трупу дочекатися...
16 лютого, 17:00
У Литві немає розмов щодо скорочення чисельності дислокованих у Литві солдатів США
Литва обрала чітку позицію щодо чисельності військ США в країні
10 лютого, 10:43
Поліція кваліфікувала дії російського нелюда як порушення законів та звичаїв війни
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
13 лютого, 12:07
Працівники ДБР затримали інструктора під час отримання першої частини коштів
На Рівненщині викрито схему незаконного вивезення мобілізованих з полігону
23 сiчня, 12:31
Зустріч представників України та США на Мюнхенській конференції.
Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg
31 сiчня, 16:20
Арсен Джумаділов переконаний, що виробники оптоволокна без замовлень не сидять
Агенція оборонних закупівель заявляє про збільшення попиту дронів на волокні
12 лютого, 12:09
Вашингтон продовжуватиме «тестувати бажання Росії» припинити бойові дії.
Рубіо в Мюнхені повідомив хороші та погані новини від США
14 лютого, 17:34

Шоу-біз

Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави
Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави
Убивство Івасюка. «Психічні відхилення»: композитор Злотник висунув несподівану версію
Убивство Івасюка. «Психічні відхилення»: композитор Злотник висунув несподівану версію
Melovin зробив заяву після зірваного концерту противниками ЛГБТ у Рівному
Melovin зробив заяву після зірваного концерту противниками ЛГБТ у Рівному
Українці порівняли Дорофєєву зі світовими зірками. Співачка дала різку відповідь
Українці порівняли Дорофєєву зі світовими зірками. Співачка дала різку відповідь

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua