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Присвоїли 95 млн грн «Укрзалізниці»: викрито злочинну групу на чолі з ексрадником Банкової

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Присвоїли 95 млн грн «Укрзалізниці»: викрито злочинну групу на чолі з ексрадником Банкової
Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи
фото: пресслужба НАБУ

Суд вже наклад арешт на 53 млн грн, які перебувають на банківських рахунках компанії-постачальника

В Україні викрито злочинну групу на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами під час війни. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в Telegram.

За даними НАБУ, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

У заголовку до новини Спеціалізована антикорупційна прокуратура стверджує, що викрито організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України. Далі по тексту про зв'язки лідера організованої групи з ОП не згадується. Джерела «Економічної правди» повідомили, що групу очолює співробітник СБУ та ексрадник Офісу президента  Артем Шило.

Шило організував підготовку та направлення до «Укрзалізниці» листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Присвоїли 95 млн грн «Укрзалізниці»: викрито злочинну групу на чолі з ексрадником Банкової фото 1

НАБУ зазначило, що компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з РФ.

Бюро зазначило, що «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 років «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Суд вже наклад арешт на 53 млн грн, які перебувають на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП викрили схему отримання неправомірної вигоди громадянином, який був посадовцем «Укрзалізниці», за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці.

Теги: НАБУ гроші Укрзалізниця

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