Передача заморожених російських активів Україні. Австрія зробила заяву

Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, однак проти фінансування військової допомоги

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України. Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом лідерів ЄС, коментуючи пропозицію Єврокомісії передавати прибутки від заморожених у ЄС російських активів на зброї для України.

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Негаммер сказав, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

«Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною», – зазначив канцлер Австрії.

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Нагадаємо, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

Крім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України. Про це The Guardian повідомили високопосадовці ЄС на умовах анонімності.

За словами джерел, посадовці Єврокомісії готові висунути на розгляд держав-членів ЄС юридично обґрунтовану пропозицію, можливо, до саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі наступного четверга.

Неназваний високопосадовець ЄС сказав виданню, що заморожені в Європі російські активи, ймовірно, принесуть від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків у період до кінця 2027 року, залежно від динаміки світових процентних ставок.