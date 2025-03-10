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Ілон Маск запідозрив Україну в кібератаках на X

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Ілон Маск запідозрив Україну в кібератаках на X
Маск: Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів
фото: Судово-юридична газета

За словами Маска, атака на X велася, зокрема, з українських IP-адрес

Сьогодні, 10 березня, по всьому світу користувачі фіксують зброї в роботі X (Twitter). Ілон Маск запідозрив в кібератаках Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

Власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск запідозрив Україну у причетності до масштабної кібератаки на соцмережу Х. За його словами, атака велася, зокрема, з українських IP-адрес.

«X (Twitter) сьогодні під масовою кібератакою. IP-адреси кіберзловмисників знаходяться в Україні», – сказав Ілон Маск.

Раніше мільярдер та власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що причиною поганої роботи мережі є нібито умисні дії певної «групи або країни».

«Була (і досі є) масована кібератака проти X (Twitter). Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика, скоординована група, або країна», – написав Ілон Маск.

Тим часом, хакерська група Dark Storm Team взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку на платформу Маска, пише Newsweek.

Вчора, 9 березня, Ілон Маск назвав Starlink «основою української армії». «Вся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну», – припустив Маск.

Згодом міністр закордонних справ Радослав Сікорський пригрозив розірванням контракту зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України, які оплачує Польща.

Відразу Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

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Теги: кібератака Україна Ілон Маск соціальні мережі

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