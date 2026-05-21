«Укрзалізниця» заявляє про брак залізничних вагонів: чи буде дефіцит квитків

Компанія «Укрзалізниця» попереджає про гостру нестачу вагонів через обстріли



Під час цьогорічного літнього сезону компанія «Укрзалізниця» очікує на суттєвий дефіцит місць у пасажирських поїздах. Головними причинами є масові пошкодження рухомого складу внаслідок російських обстрілів та одночасне зростання попиту на залізничні перевезення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис компанії сторінці у Facebook.

Компанія повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали серйозних збитків пасажирському сегменту залізниці:

46 пасажирських вагонів знищено повністю.

200 вагонів та один поїзд Інтерсіті+ пошкоджено обстрілами та дронами (чекають на ремонт).

1050 вагонів очікують списання через критичний вік та технічний стан.

«Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки», – зазначають у компанії.

У компанії прогнозують, що літній сезон буде значно важчим за попередній. Вже зараз на одне пасажирське місце претендує в середньому чотири людини, а влітку це співвідношення зросте до шести пасажирів на одне місце.

Найбільший ажіотаж спостерігається на популярних внутрішніх маршрутах. Наприклад, на рейс зі Львова до Києва щодня намагаються знайти квитки майже 10 тис. людей (9 762 особи).

Для мінімізації незручностей «Укрзалізниця» рекомендує пасажирам дотримуватися наступних правил:

Раннє бронювання: купуйте квитки заздалегідь – рівно за 20 діб до дати відправлення.

купуйте квитки заздалегідь – рівно за 20 діб до дати відправлення. Автовикуп у застосунку: якщо квитків немає у прямому продажу, скористайтеся функцією автовикупу в мобільному додатку (з початку року так придбали вже близько 1 млн квитків).

якщо квитків немає у прямому продажу, скористайтеся функцією автовикупу в мобільному додатку (з початку року так придбали вже близько 1 млн квитків). Альтернативні маршрути: плануйте поїздки з пересадками, зокрема використовуючи модернізовані приміські поїзди, обладнані кондиціонерами.

«Главком» писав, що «Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків. Вони повертатимуться за прогресивною шкалою. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Як зазначається, зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення – тим більшу частку вартості буде утримано.

Нагадаємо, з 25 квітня «Укрзалізниця» почала продавати квитки на потяги за новою системою динамічного ціноутворення.