«Укрзалізниця» встановлює 800 укриттів для захисту працівників і пасажирів

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Конструкція укриття захищатиме від уламків під час обстрілів і дозволятиме швидко сховатися за сигналом повітряної тривоги
Фото ілюстративне

На Харківщині укриття вже врятувало провідницю – вагон знищено дроном

«Укрзалізниця» розгортає по всій країні мережу мобільних модульних укриттів для захисту залізничників і пасажирів під час ворожих атак – загалом понад 800 одиниць, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Укрзалізниці»

Де і для кого встановлюють

Насамперед укриття розміщують у найбільш небезпечних місцях – біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Конструкція захищає від уламків під час обстрілів і дозволяє швидко сховатися за сигналом повітряної тривоги.

Ця ініціатива є частиною Плану стійкості «Укрзалізниці» – комплексу заходів для збереження безперервного руху поїздів навіть в умовах воєнного стану. 

Укриття вже врятувало життя

Ефективність модульних споруд підтвердила реальна ситуація. Вчора на Харківщині провідниця вчасно евакуювалася до такого укриття після отримання сигналу про небезпеку. Вагон, з якого вона вийшла, був повністю знищений ворожим дроном. Жінка залишилася живою й неушкодженою.
За даними компанії, від початку 2026 року росія здійснила близько 983 атак на залізничну інфраструктуру України.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вводила обмеження руху поїздів через обстріли ще на початку року – зокрема, низка сполучень на Харківщині тимчасово призупинялася через активізацію ворожих ударів. 

