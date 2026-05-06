«Укрзалізниця» встановлює 800 укриттів для захисту працівників і пасажирів
На Харківщині укриття вже врятувало провідницю – вагон знищено дроном
«Укрзалізниця» розгортає по всій країні мережу мобільних модульних укриттів для захисту залізничників і пасажирів під час ворожих атак – загалом понад 800 одиниць, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Укрзалізниці».
Де і для кого встановлюють
Насамперед укриття розміщують у найбільш небезпечних місцях – біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Конструкція захищає від уламків під час обстрілів і дозволяє швидко сховатися за сигналом повітряної тривоги.
Ця ініціатива є частиною Плану стійкості «Укрзалізниці» – комплексу заходів для збереження безперервного руху поїздів навіть в умовах воєнного стану.
Укриття вже врятувало життя
Ефективність модульних споруд підтвердила реальна ситуація. Вчора на Харківщині провідниця вчасно евакуювалася до такого укриття після отримання сигналу про небезпеку. Вагон, з якого вона вийшла, був повністю знищений ворожим дроном. Жінка залишилася живою й неушкодженою.
За даними компанії, від початку 2026 року росія здійснила близько 983 атак на залізничну інфраструктуру України.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» вводила обмеження руху поїздів через обстріли ще на початку року – зокрема, низка сполучень на Харківщині тимчасово призупинялася через активізацію ворожих ударів.
