Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нові правила повернення квитків стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Якщо повернути квиток за 15–20 днів до рейсу, буде повернено 100% його вартості

«Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків. Вони повертатимуться за прогресивною шкалою з 2 травня. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення – тим більшу частку вартості буде утримано.

«При цьому для військовослужбовців Сил оборони України, що купують квитки через «Армія+», жодних обмежень не заплановано: відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в «Армія+», здійснюється онлайн у застосунку», – пояснює компанія.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним:

  • 15–20 днів до рейсу – повертається 100% суми;
  • 10–14 днів – 95–90% суми;
  • 9–5 днів – 75%;
  • 4–1 день – 50%;
  • менше ніж за добу, але не пізніше ніж через годину після відправлення – тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

«Нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка», – йдеться в заяві.

Як зазначає «Укрзалізниця», якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише у міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

  • повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;
  • за 5–9 днів до відправлення – 75% вартості;
  • за 1–4 дні – 50% вартості;
  • за 24 години, але не пізніше ніж через годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Компанія наголошує, що основна мета такого підходу – стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

«Також нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою. Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, з 25 квітня «Укрзалізниця» почала продавати квитки на потяги за новою системою динамічного ціноутворення.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» цієї весни поповнює парк шістьма новими дитячими купейними вагонами, оздобленими в концепції «Казковий український ліс». Перші три вже вийшли на маршрути Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ. 

До слова, у вівторок, 28 квітня, у перший рейс вирушив новий флагманський поїзд «Сакура». До його складу входять нові вагони, виготовлені в Україні у 2026 році, а також дитячі вагони, модернізовані на власних потужностях «Укрзалізниці».

Теги: Укрзалізниця квиток

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua