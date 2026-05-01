«Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків

Якщо повернути квиток за 15–20 днів до рейсу, буде повернено 100% його вартості

«Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків. Вони повертатимуться за прогресивною шкалою з 2 травня. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення – тим більшу частку вартості буде утримано.

«При цьому для військовослужбовців Сил оборони України, що купують квитки через «Армія+», жодних обмежень не заплановано: відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в «Армія+», здійснюється онлайн у застосунку», – пояснює компанія.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним:

15–20 днів до рейсу – повертається 100% суми;

10–14 днів – 95–90% суми;

9–5 днів – 75%;

4–1 день – 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через годину після відправлення – тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

«Нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка», – йдеться в заяві.

Як зазначає «Укрзалізниця», якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише у міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

за 5–9 днів до відправлення – 75% вартості;

за 1–4 дні – 50% вартості;

за 24 години, але не пізніше ніж через годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Компанія наголошує, що основна мета такого підходу – стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

«Також нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою. Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів», – вказано в повідомленні.

