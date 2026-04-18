«Укрзалізниця» встановлюватиме ціни на квитки по-новому

Єлизавета Жабська
Тарифи на квитки другого класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими, ціни на них держава не переглядала з 2021 року.
Тепер вартість квитків у преміумсегменті буде залежати від сезонності, дня тижня, завчасності купівлі та наповнюваності поїзда

З 25 квітня «Укрзалізниця» продаватиме квитки на потяги за новою системою динамічного ціноутворення. Також з 18 квітня будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс) та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Водночас тарифи на квитки другого класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими. Ціни на них держава не переглядала з 2021 року.

Як пояснили залізничники, щоб покращити наявність місць, особливо у піковий сезон, вартість квитків у преміумсегменті буде гнучко калібруватись в залежності від чотирьох факторів:

  1. Сезонність. У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70–80%, квитки будуть дешевшими. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Загалом буде 16 зон сезонності, які відображають сучсний календар свят, канікул, тощо. Це допоможе пасажирам обирати більш вигідний час для подорожей, покращити наявність місць у пік та збільшити наповнюваність поїздів у непікові періоди.
  2. День тижня. Найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найвищі – коли день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший. Пасажири, які можуть змінювати дату поїздки, отримають для цього додаткову мотивацію, а їхні місця вивільняться для інших у найбільш популярні дні.
  3. Завчасність. Кількість днів до відправлення поїзда, за яку купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше. Це дозволить найбільш ефективно задіювати рухомий склад.
  4. Наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90–100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця – ціна знижуватиметься. Це дозволятиме й пасажирам, які б іншакше обирали інший клас подорожі, доступніше подорожувати першим класом або СВ. Впровадження цього механізму потребує доопрацювання ІТ-систем і буде реалізоване окремо.

«Динамічне ціноутворення – це світова практика, яка діє не лише серед залізниць світу, а також в операторів таксі, авіаперевезеннях. Нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, які подорожують у преміумсегменті, для інших правила не змінюються», – наголосив перевізник.

Також будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. За новими тарифами квитки в ці вагони будуть реалізовуватися на дати відправлення починаючи від 18 квітня 2026 року. «Саме місця у вагонах СВ міжнародних поїздів традиційно викуповуються найшвидше, що свідчить про підвищений і частково незадоволений попит у цьому сегменті», – пояснила «Укрзалізниця».

На інші типи місць (перший та другий класи «Інтерсіті», купе) «Укрзалізниця» цього сезону лишить вартість і в міжнародних поїздах незмінною.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінює принцип організації перевезень у Київській, Чернігівській та Полтавській областях. Замість звичайних електричок на найпопулярніших маршрутах запускають пришвидшені регіональні поїзди. Проте така модернізація має зворотний бік, зазначив автор YouTube-каналу «Залізні магістралі» Олег Васильєв.

