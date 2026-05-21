Сили оборони проводять посилені безпекові заходи на півночі України: деталі

Під час посилених заходів безпеки СБУ та військові можуть обмежувати рух у деяких населених пунктах, перевіряти документи та автомобілі
фото: СБУ (ілюстративне)
Служба безпеки повідомила, що у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях проводитимуть масштабні заходи з контррозвідки та протидії диверсіям

Служба безпеки разом з іншими підрозділами Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Відповідну роботу координує Антитерористичний центр при СБУ, а участь окрім підрозділів Служби безпеки беруть також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба», – йдеться в заяві.

Як повідомляється, комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів.

Серед іншого, силовики будуть:

  • здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів.
  • проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.

За словами правоохоронців, превентивна робота відбувається з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час її проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», – вказано в повідомлені.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній було проаналізовано наявні дані в розвідок про російське планування наступальних операцій на чернігівсько-київському напрямку.

До слова, росіяни розглядають Білорусь та Брянську область РФ як напрямки для додаткових нападів на Україну

