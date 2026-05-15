«Укрзалізниця» повідомила про зміни руху поїздів: перелік рейсів

Наталія Порощук
фото: «Укрзалізниця»
Низка приміських поїздів у напрямку Одеса – Роздільна, Подільськ, Вапнярка курсуватимуть за тимчасово зміненим графіком

Тривають ремонтні роботи у низці областей України. Унаслідок цього є зміни у русі приміських поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Тимчасова зміна графіку руху

  • 15-17 травня. Поїзд №6212 Козятин-1 – Фастів-1, відправлення о 17:54, прибуття о 20:18 (замість 17:08 та 19:30 відповідно).
  • 15-24 травня, 26 травня-1 червня. Поїзд №6202 Козятин-1 – Фастів-1, відправлення о 04:22, прибуття о 06:11 (замість 04:02 та 06:06 відповідно).
  • 21 травня. Поїзд №6438 Івано-Франківськ – Коломия, відправлення о 05:39, прибуття о 07:30 (замість 05:26 та 07:15 відповідно).

Низка приміських поїздів у напрямку Одеса – Роздільна, Подільськ, Вапнярка курсуватимуть за тимчасово зміненим графіком.

  • 24 травня-3 червня поїзд №6205 Роздільна-1 – Одеса, відправлятиметься о 18:21, прибуватиме о 20:01 (замість 18:08 та 19:48 відповідно). Поїзд №6255 Вапнярка – Одеса-Головна до Іванівки – без змін, з Іванівки відправлення о 11:32 (замість 11:42), Мигаєве відправлення о 12:05 (замість 12:10), Роздільна-Сорт. відправлення о 12:28 (замість 12:33).
  • 25 травня-6 червня. Поїзд №6252 Одеса-Головна – Вапнярка, відправлення о 08:10 (замість 08:30).

Зміна маршруту прямування

  • 22, 25-29 травня, 1-5, 8-12 червня поїзд №6321 Люботин – Огульці (замість Нова Баварія – Огульці).
  • 22, 25-29 травня, 1-5, 8-12 червня поїзд №6912 Люботин – Огульці буде виведений з графіка.

«Можливі зміни в розкладі чи маршруті потрібного вам рейсу просимо заздалегідь перевіряти у відповідному розділі на офіційному сайті «Укрзалізниці», – наголошує компанія.

Нагадаємо, 12 травня «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій території України. Компанія наголошує, що онлайн-квитки мають зробити користування приміськими перевезеннями зручнішим для пасажирів, а офіційне оформлення проїзних документів сприяє наповненню бюджету залізниці для забезпечення щоденного руху поїздів.

До слова, «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків: тепер вони повертаються за прогресивною шкалою. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні.

Як відомо, з 25 квітня «Укрзалізниця» почала продавати квитки на потяги за новою системою динамічного ціноутворення.

