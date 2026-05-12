«Укрзалізниця» запускає продаж усіх приміських квитків через застосунок

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У середньому пасажири впродовж квітня щодня купували онлайн близько 15 тис. приміських квитків
фото: «Укрзалізниця»

Запуск повного онлайн-продажу квитків має спростити доступ до приміських перевезень і зменшити навантаження на каси

Сьогодні, 12 травня, «Укрзалізниця» запускає продаж квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, пасажири дедалі активніше користуються цифровими сервісами для оформлення квитків на приміські рейси. Наразі частка онлайн-продажів становить 13% від усіх способів придбання приміських квитків, а кількість оформлень щомісяця зростає.

У квітні, після інтеграції студентських пільг у застосунок, було зафіксовано 30 тис. успішних оформлень. Також минулого місяця зафіксували пік 15 тис. приміських онлайн-квитків на добу. Крім того, у квітні кількість оформлень через застосунок зросла удвічі порівняно з березнем.

«А вже відсьогодні, з 12 травня, запускаємо можливість купівлі приміських квитків через застосунок по всій Україні», – йдеться в повідомленні.

Компанія наголошує, що онлайн-квитки мають зробити користування приміськими перевезеннями зручнішим для пасажирів, а офіційне оформлення проїзних документів сприяє наповненню бюджету залізниці для забезпечення щоденного руху поїздів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків: тепер вони повертаються за прогресивною шкалою. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні.

Як відомо, з 25 квітня «Укрзалізниця» почала продавати квитки на потяги за новою системою динамічного ціноутворення.

До слова, «Укрзалізниця» цієї весни поповнює парк шістьма новими дитячими купейними вагонами, оздобленими в концепції «Казковий український ліс». Перші три вже вийшли на маршрути Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ.

