Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Групи оповіщення лише з учасників бойових дій. Полтавський ТЦК пояснив, як проводить мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Групи оповіщення лише з учасників бойових дій. Полтавський ТЦК пояснив, як проводить мобілізацію
До груп оповіщення залучено військовослужбовців із бойовим досвідом, які усвідомлюють важливість укомплектованості війська
фото: «Суспільне» (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

ТЦК повідомив, що направлятиме на фронт військовослужбовців без бойового досвіду

Полтавський обласний територіальний центр комплектування заявив, що формує групи оповіщення виключно з військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ТЦК.

Полтавський ТЦК наголосив, що до груп оповіщення відбирають військових, які мають досвід бойових дій та розуміють потребу в укомплектованості війська. Вони працюють із мотивацією доукомплектувати свої колишні підрозділи та надати можливість відпочити бойовим побратимам.

«Військовослужбовці, які ще оформлюють документи для отримання статусу учасника бойових дій, наразі виконуватимуть інші завдання у територіальних центрах. Ті працівники ТЦК, які не брали участі у бойових діях, поїдуть на ротацію до бойових підрозділів для набуття необхідного досвіду», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2025 році головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести перевірку у територіальних центрах комплектування на наявність осіб з бойовим досвідом. Військовослужбовці без нього та проблем зі здоров’ям будуть направлені у райони ведення бойових дій.

Як повідомлялося, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну всіх керівників територіальних центрів комплектування. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.

Читайте також:

Теги: мобілізація ТЦК Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Буданова, «перегини на місцях» під час мобілізаційних заходів мають поганий вигляд
Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків
16 травня, 15:29
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
6 травня, 19:50
Група осіб пошкодила вікна автомобіля
В Одесі група людей напала на авто ТЦК, троє військовозобов’язаних втекли
5 травня, 18:53
В Україні хочуть відправити працівників ТЦК у спортзали
ТЦК відправлять у спортзали ловити качків? Голова Антикорупційної ради при Міноборони зробив заяву
2 травня, 19:52
Зловмисник надавав «клієнтам» поради, інструкції та сприяв уникненню контролю на блокпостах
Обіцяв виїзд з країни за $25 тис.: на Київщині затримано організатора схеми для ухилянтів
1 травня, 14:40
Обставини ДТП встановлюються
На Черкащині сталася ДТП: загинули військові ТЦК та цивільний
1 травня, 10:40
Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
29 квiтня, 10:15
Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
22 квiтня, 15:58
СБУ зазначає, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям
Затримання представників ТЦК в Одесі: СБУ повідомила про схему злочинного угруповання
21 квiтня, 16:39

Події в Україні

Сили оборони проводять посилені безпекові заходи на півночі України: деталі
Сили оборони проводять посилені безпекові заходи на півночі України: деталі
Групи оповіщення лише з учасників бойових дій. Полтавський ТЦК пояснив, як проводить мобілізацію
Групи оповіщення лише з учасників бойових дій. Полтавський ТЦК пояснив, як проводить мобілізацію
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2026 року
Найбільші успіхи з часів курської операції. Україна відновлює ініціативу на фронті – ISW
Найбільші успіхи з часів курської операції. Україна відновлює ініціативу на фронті – ISW
Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті

Новини

Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua