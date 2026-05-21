Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

ТЦК повідомив, що направлятиме на фронт військовослужбовців без бойового досвіду

Полтавський обласний територіальний центр комплектування заявив, що формує групи оповіщення виключно з військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ТЦК.

Полтавський ТЦК наголосив, що до груп оповіщення відбирають військових, які мають досвід бойових дій та розуміють потребу в укомплектованості війська. Вони працюють із мотивацією доукомплектувати свої колишні підрозділи та надати можливість відпочити бойовим побратимам.

«Військовослужбовці, які ще оформлюють документи для отримання статусу учасника бойових дій, наразі виконуватимуть інші завдання у територіальних центрах. Ті працівники ТЦК, які не брали участі у бойових діях, поїдуть на ротацію до бойових підрозділів для набуття необхідного досвіду», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2025 році головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести перевірку у територіальних центрах комплектування на наявність осіб з бойовим досвідом. Військовослужбовці без нього та проблем зі здоров’ям будуть направлені у райони ведення бойових дій.

Як повідомлялося, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну всіх керівників територіальних центрів комплектування. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.