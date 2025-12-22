Головна Країна Події в Україні
Уночі РФ атакувала енергооб'єкти у кількох регіонах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах
Унаслідок обстрілів виникли пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури в Одесі
фото: ДСНС Одещини

Унаслідок попередніх масованих атак на енергосистему – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії

Уночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Унаслідок попередніх масованих атак на енергосистему – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

«Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 22 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 19 грудня», – наголошує «Укренерго».

До слова, унаслідок двох ворожих атак протягом 22 грудня ночі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Одесі. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. 

За даними влади, внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік, він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості.

