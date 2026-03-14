Коли війна в Україні закінчиться: командир «Ахіллесу» назвав імовірний рік

«2026 – це рік фінальних, найбільш жорстких битв», – сказав Юрій Федоренко

Передумови для завершення війни в Україні можуть з’явитися в другій половині 2027 року. До кінця цього року можуть відбутися найбільш жорсткі бої на лінії фронту. Як інформує «Главком», таке припущення зробив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Армія TV».

Федоренко наголосив, що Україні важливо вистояти упродовж найважчих часів, щоб укласти мирну угоду на вигідних умовах.

«У нас є потенціал для того, щоб вистояти. І коли ми вистоїмо, тоді буде підписано мирну угоду на тих умовах, які дозволять нам зберегти державність, зробити країну процвітаючою», – сказав командир «Ахіллесу».

Федоренко зазначив, що диктаторська влада Путіна вже хитається і «він не безсмертний».

За його словами, на тлі фінансово-економічної кризи, яка настає в РФ, армія держави-агресорки ще упродовж цього року намагатиметься досягти успіхів на полі бою.

«2026 – це рік фінальних, найбільш жорстких битв, які будуть розгортатися в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, та Харківській областях. 2027 рік, перша половина, почнеться спадання інтенсивності ведення бойових дій», – спрогнозував Федоренко.

Після цього, на його думку, з’являться передумови для завершення війни, а в перспективі – можливість в політико-дипломатичний спосіб повернути ті території, які є нашими за визначенням.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході.

До слова, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив.