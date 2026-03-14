Коли війна в Україні закінчиться: командир «Ахіллесу» назвав імовірний рік

Надія Карбунар
Україні важливо вистояти упродовж найважчих часів, щоб укласти мирну угоду на вигідних умовах
фото з відкритих джерел

«2026 – це рік фінальних, найбільш жорстких битв», – сказав Юрій Федоренко

Передумови для завершення війни в Україні можуть з’явитися в другій половині 2027 року. До кінця цього року можуть відбутися найбільш жорсткі бої на лінії фронту. Як інформує «Главком», таке припущення зробив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Армія TV».

Федоренко наголосив, що Україні важливо вистояти упродовж найважчих часів, щоб укласти мирну угоду на вигідних умовах.

«У нас є потенціал для того, щоб вистояти. І коли ми вистоїмо, тоді буде підписано мирну угоду на тих умовах, які дозволять нам зберегти державність, зробити країну процвітаючою», – сказав командир «Ахіллесу».

Федоренко зазначив, що диктаторська влада Путіна вже хитається і «він не безсмертний».

За його словами, на тлі фінансово-економічної кризи, яка настає в РФ, армія держави-агресорки ще упродовж цього року намагатиметься досягти успіхів на полі бою.

«2026 – це рік фінальних, найбільш жорстких битв, які будуть розгортатися в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, та Харківській областях. 2027 рік, перша половина, почнеться спадання інтенсивності ведення бойових дій», – спрогнозував Федоренко.

Після цього, на його думку, з’являться передумови для завершення війни, а в перспективі – можливість в політико-дипломатичний спосіб повернути ті території, які є нашими за визначенням.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході. 

До слова, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив. 

Читайте також

Трампова логіка «послуги Європі» передбачає, що хтось має бути «вдячним» і «гнучким»
Хто насправді заважає миру в Україні
8 березня, 15:15
Нині триває 1456-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 лютого 2026 року
18 лютого, 08:14
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
19 лютого, 08:53
Сильна пожежа на нафтоперекачувальній станції в Росії
У Татарстані другу добу палає ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника
24 лютого, 14:40
Пьотр Лукасевич: Росія не зникне ані як географічний простір, ані як маса населення, але зникнути має російський імперіалізм
Польський дипломат назвав «корінні причини» війни в Україні
24 лютого, 19:00
Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
5 березня, 17:09
Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають
Китай закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном
8 березня, 07:40
Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
8 березня, 20:52
Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві
Президент зустрівся з спадкоємним принцом Ірану (відео)
Вчора, 19:57

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
