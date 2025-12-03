Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
Свириденко та Зеленський провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram (ілюстративне)

Зеленський доручив міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері

Сьогодні, 3 грудня, президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури», – наголосив президент.

Зокрема, Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері. «Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків», – пояснив глава держави.

Також президент доручив Свириденко інформувати основних партнерів країни про заходи, які Кабмін вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.

Раніше Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу

Читайте також:

Теги: Міноборони енергетика Володимир Зеленський Юлія Свириденко Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпосланець Віткофф та зять Трампа Кушнер прибули до РФ
Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським – Axios
Вчора, 16:58
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
28 листопада, 18:17
Свириденко: МВФ підтвердив стійкість української економіки
Україна та МВФ погодили нову програму кредитування
27 листопада, 00:33
Трамп розповів, на що Росія погодилась у переговорах про мир з Україною
Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною
26 листопада, 12:54
Відключення світла 20 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 20 листопада 2025 року: графіки
19 листопада, 18:09
Глава держави наголосив, що сержанти формують каркас армії України 
Зеленський привітав сержантів зі святом
18 листопада, 12:33
Як занурити Росію в пітьму? Ексміністр енергетики називає головні цілі для українських ракет та дронів
Як занурити Росію в пітьму? Ексміністр енергетики називає головні цілі для українських ракет та дронів
9 листопада, 13:00
Бронетранспортери Patria 6x6 з кулеметами калібру 12,7 мм НАТО
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
6 листопада, 12:23
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
4 листопада, 19:11

Політика

Держбюджет-2026. Зеленський звернувся до парламентарів
Держбюджет-2026. Зеленський звернувся до парламентарів
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США
Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США
Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака
Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua