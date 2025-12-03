Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні

Зеленський доручив міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері

Сьогодні, 3 грудня, президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури», – наголосив президент.

Зокрема, Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері. «Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків», – пояснив глава держави.

Також президент доручив Свириденко інформувати основних партнерів країни про заходи, які Кабмін вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.

Раніше Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу