Чому в західних регіонах України менше відключень світла? Пояснення Міненерго

На розподілення електроенергії по регіонах, впливають не лише масові атаки, але й локальні обстріли

У Міністерстві енергетики пояснили, чому в областях України різна ситуація з електропостачанням. Міненерго заявило, що річ у фізиці, а несправедливості. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

«Головна проблема – знищена або пошкоджена генерація у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах. Окрім того, ворог цілеспрямовано нищить системи передачі – високовольтні лінії, так звані «енергетичні мости», що з'єднують регіони. Багатьом здається, що енергосистема – це спільний «казан», з якого можна рівномірно роздати світло всім. Але реальність, на жаль, складніша» , – розповіли у міністерстві.

В Міненерго пояснили, що основні потужності виробництва електроенергії нині знаходяться на заході України, саме там розташовані атомні електростанції й там заходить імпорт з Європи. Тому ці регіони можуть виробляти більше електроенергії, ніж споживають. Водночас схід, південь та центр України постійно потерпає від обстрілів енергоструктури, тому ці області є енергодефіцитними.

«Щоб передати електроенергію із заходу до Києва чи Харкова, потрібні високовольтні лінії та автотрансформатори. Ворог цілеспрямовано б’є саме по них. Таким чином, через пошкодження “магістралей” – електроенергія залишається «замкненою» в регіонах, де вона виробляється або куди імпортується. Тому на заході обмежень може бути менше, а в центральних, південних та східних областях дефіцит відчувається гостріше», – зазначають у Міненерго. Крім цього на різницю у розподіленні електроенергії по регіонах, впливають не лише масові атаки, але й локальні обстріли у прифронтових зонах.

Вони спричиняють аварії та перевантаження системи. Тому різниця у тривалості відключень світла за областями – це «не чиясь забаганка, а результат фізичних обмежень», пояснили у міністерстві.

Раніше «Главком» писав про те, що росіяни здійснили чергову атаку по енергоструктурі Україні. Під прицілом опинилася Одеса. Енергетики обіцяють місцевим мешканцям відновити електропостачання найближчими днями, однак у соцмережах ДТЕК одеситам дають невтішні прогнози.