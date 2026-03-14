Ольга Крівогуб із Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка-ветерана після атаки РФ, народила дитину

На Харківщині жінка, чий чоловік-ветеран і троє дітей загинули під час ворожої атаки, народила доньку

Жителька Богодухова на Харківщині Ольга Крівогуб, яка вижила під час удару РФ по своєму будинку і втратила у цій атаці чоловіка-ветерана і трьох дітей, народила доньку. Як інформує «Главком», про це передає «Суспільне Харків».

Новонароджену дівчинку назвали Катериною.

Керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів, що Ольга з донькою перебувають у пологовому.

«Народила, все гаразд. Нормально себе почувають і мама, і дитинка», – сказав Коваленко.

За його словами після російського удару по будинку родини Ольги у Богодухові жінка живе у Сковородинівці Золочівської громади

«У неї там є рідна сестра, там батьківська хата. Там рідні брати, сестри чоловіка. Вона не покинута», – запевнив чиновник.

Нагадаємо, вночі 11 лютого цього року російська армія атакувала ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів у Харківській області. Дрон влетів у будинок, де вбив трьох дітей і їхнього батька. Загинуло двоє дворічних хлопчиків-близнят і їхня однорічна сестричка. Їхня 35-річна мати опинилася в лікарні на 35-му тижні вагітності.

34-річний чоловік Ольги Григорій був ветераном. Захищав Україну на фронті близько року – воював на Купʼянщині та Запоріжжі, де втратив ногу.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, удар по будинку на Харківщині в Богодухові стався 10 лютого близько 23:30. За попередніми даними, росіяни поцілили по будинку БпЛА типу «Герань-2». У приватному будинку проживала родина з п’яти людей.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 лютого російський ударний безпілотник влучив у будинок в Богодухові на Харківщині. Унаслідок вибуху загинуло троє дітей та їхній батько, матір поранено. Унаслідок влучання будинок був повністю зруйнований та загорівся, а сім'я опинилася під завалами. Загинули три дитини – однорічна дівчинка та два хлопчики віком один рік і три місяці, а також їхній 34-річний тато.

Також повідомлялося, що загиблий від удару російського дрона у Богодухові 34-річний чоловік виявився ветераном війни, який повернувся з фронту після важкого поранення. Разом із ним ворожий обстріл забрав життя трьох його дітей – двох синів та доньки. Близько тижня тому – на початку лютого – родина переїхала до придбаного будинку у Богодухові. До цього, каже очільник Золочівської громади, родина перед мобілізацією жила у Новій Водолазі. Туди ж батько родини і повернувся після демобілізації, у Сковородинівці чоловік був тільки прописаний.