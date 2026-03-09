Під час бойового завдання загинув пілот, Герой України Олександр Довгач

Командир 39-ї бригади тактичної авіації здійснив сотні бойових вильотів

Удень 9 березня 2026 року на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Як повідомила пресслужба, Довгач поліг через значну перевагу противника у небі та потужну протидію ворожих систем протиповітряної оборони. Він виконав завдання ціною власного життя.

«Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командир 39-ї бригади тактичної авіації здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога.

«Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний. Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії», – повідомили Повітряні сили.

За словами пресслужби, обставини загибелі воїна встановлюються.

