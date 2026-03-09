Головна Країна Події в Україні
Із чотирьох населених пунктів Херсонщини рятувальники примусово евакуюють 46 дітей

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Частина родин із дітьми планують переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади
фото з відкритих джерел

Із двох громад у Херсонській області евакуюють у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками 

На Херсонщині розпочався черговий етап обов'язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з родинами. Через постійні обстріли та критичну безпекову ситуацію влада прийняла рішення вивезти 46 неповнолітніх із чотирьох населених пунктів, що перебувають під постійним вогнем окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

«Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками з чотирьох населених пунктів Станіславської та Херсонської громад», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що частина родин з дітьми планують переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади, до Миколаєва та Одеси.

«Є попередні домовленості щодо можливого розміщення родин у Кривому Розі, а також у Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях», – додають у міністерстві.

У міністерстві також зазначають, що з 1 червня 2025 року з прифронтових територій України до більш безпечних регіонів вже евакуйовано понад 178 тис. людей, серед них понад 23 тис. дітей та понад 6 тис. маломобільних осіб.

«Главком» писав, що Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків. Згідно із законом, рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Евакуація може бути як загальною, так і частковою для окремих категорій населення, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку через вік або стан здоров’я. Йдеться, зокрема, про дітей, людей з інвалідністю та громадян похилого віку.

У разі ухвалення рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один із батьків або законних представників зобов’язаний вивезти дитину до безпечних регіонів. Якщо ж батьки відмовляються це зробити, евакуацію здійснює Національна поліція України з подальшою передачею дитини органам опіки та піклування.

Теги: Херсон Херсонщина діти евакуація

Події в Україні

Із чотирьох населених пунктів Херсонщини рятувальники примусово евакуюють 46 дітей
