Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
Віткофф анонсував додатковий прогрес уже найближчими тижнями
фото: Reuters

Віткофф анонсував нові кроки у переговорному процесі між Києвом та Москвою

Спеціальний представник президента США з питань України та РФ Стівен Віткофф заявив про позитивну динаміку у переговорному процесі. За його словами, вже найближчим часом сторони можуть вийти на нові конкретні результати. Про це Віткофф написав у соцмережі Х, інформує «Главком».

Стів Віткофф підкреслив, що під егідою адміністрації Дональда Трампа робота над припиненням війни ведеться безперервно. Він зазначив, що дипломатичні зусилля вже дають плоди, які перевищують результати попередніх років.

«Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати вагомих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка назавжди покладе край війні», – зазначив Віткофф. 

Віткофф заявив, що  найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він також подякував швейцарському уряду за проведення перемовин та президенту Трампу «за його лідерство у просуванні дипломатії на шляху до вирішення конфлікту». 

Зауважимо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану. 

«Главком» також писав, що президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що той нібито перешкоджає укладенню мирної угоди з Росією. За словами Трампа, український президент має активніше працювати над досягненням домовленостей.

Американський президент також заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до укладення мирної угоди.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США Стів Віткофф переговори росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Культурні сили» випустили зворушливий кліп про дитинство в укриттях та серед руїн
«Культурні сили» випустили зворушливий кліп про дитинство в укриттях та серед руїн
2 березня, 17:55
Тригером для заворушень стало вбивство аятоли Алі Хаменеї
Пакистанські протестувальники штурмували консульство США
1 березня, 10:06
«Я можу грати довго»: Трамп заявив, що зважує кілька варіантів для завершення ударів по Ірану
«Я можу грати довго»: Трамп заявив, що зважує кілька варіантів для завершення ударів по Ірану
28 лютого, 22:46
Комісар ООН з прав людини засуджує суботні удари на Близькому Сході
ООН закликає «побачити причину» ескалації на Близькому Сході
28 лютого, 15:01
Ларрі Саммерс та Вуді Аллен
Ексочільник Гарварду іде з університету через скандал з файлами Епштейна
26 лютого, 02:37
Вашингтон веде активні перемовини з Нью-Делі щодо продажу венесуельської нафти
Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії
20 лютого, 16:15
США ініціювали зміну формату саміту НАТО і обмежили партнерів
США запропонували обмежити участь України у саміті НАТО в Анкарі
19 лютого, 15:10
Міністр енергетики Кріс Райт зустрівся з виконувачкою обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес у президентському палаці Мірафлорес у Каракасі
Міністр енергетики: У відносинах між США та Венесуелою відбудеться «драматичний поворот»
12 лютого, 05:20
Володимир Зеленський заявив, що вважає Запорізьку АЕС одним із ключових елементів серед переліку територіальних питань під час переговорів
Як поділити ЗАЕС? Президент розказав, що відбувалося на переговорах в Абу-Дабі
7 лютого, 11:00

Політика

Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном
Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН
Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН
Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg
Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg
«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході
«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua