Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії

Віткофф анонсував нові кроки у переговорному процесі між Києвом та Москвою

Спеціальний представник президента США з питань України та РФ Стівен Віткофф заявив про позитивну динаміку у переговорному процесі. За його словами, вже найближчим часом сторони можуть вийти на нові конкретні результати. Про це Віткофф написав у соцмережі Х, інформує «Главком».

Стів Віткофф підкреслив, що під егідою адміністрації Дональда Трампа робота над припиненням війни ведеться безперервно. Він зазначив, що дипломатичні зусилля вже дають плоди, які перевищують результати попередніх років.

«Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати вагомих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка назавжди покладе край війні», – зазначив Віткофф.

Віткофф заявив, що найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він також подякував швейцарському уряду за проведення перемовин та президенту Трампу «за його лідерство у просуванні дипломатії на шляху до вирішення конфлікту».

Зауважимо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

«Главком» також писав, що президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що той нібито перешкоджає укладенню мирної угоди з Росією. За словами Трампа, український президент має активніше працювати над досягненням домовленостей.

Американський президент також заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до укладення мирної угоди.