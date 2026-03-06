«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході

Російська Федерація намагається максимально відхреститися від прямого втягування у війну між США та Іраном

Попри тривале партнерство з Тегераном, у Москві дедалі частіше лунає риторика про «чужу війну», до якої Росія не має відношення. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що «то не наша війна», інформує «Главком».

На фоні ескалації бойових дій на Близькому Сході Кремль обрав тактику інформаційного та військового дистанціювання. Журналісти запитали Пєскова, чи може Росія впливати на війну на Близькому Сході.

«Війна, яка триває, це не наша війна. Ми декларували з самого початку свою позицію, що будь-яка війна може призвести до дестабілізації регіону. Те, що ми і бачимо. Бачимо постійно зростаючу кількість країн, які залучаються до цієї війни. Ми маємо робити те, що відповідає нашим інтересам», – сказав Пєсков.

За словами речника Путіна, Росії зараз варто мінімізувати наслідки для своєї економіки від «глобальних потрясінь».

«Ми повинні забезпечувати для себе вигоду там, де це можливо. Як би цинічно це не звучало. Чи спроможні ми зупинити цю війну? Ні, не здатні. Її може зупинити той, хто її почав», – додав Пєсков.

«Главком» писав, що танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря. Російські судна тіньового флоту, які перевозять підсанкційний скраплений природний газ, почали змінювати маршрути та уникати Середземного моря після атаки на один із танкерів на початку березня. Щонайменше три судна з підсанкційним російським скрапленим газом змінили маршрути після атаки на танкер поблизу Мальти.