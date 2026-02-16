Уночі РФ вдарила по Україні «Цирконами», балістикою та дронами: наслідки
Зафіксовано влучання однієї ракети та дев'яти ударних БпЛА
У ніч на 16 лютого окупанти атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон», балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети «Циркон» та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання однієї ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.
До слова, в Одесі помер ще один постраждалий унаслідок російської атаки, що сталася 27 січня. Таким чином кількість жертв удару зросла до п’яти.
