Уночі РФ вдарила по Україні «Цирконами», балістикою та дронами: наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уночі РФ вдарила по Україні «Цирконами», балістикою та дронами: наслідки
Унаслідок влучання російського БпЛА сталася пожежа у житловому будинку на Чернігівщині
фото: ДСНС Чернігівщини

Зафіксовано влучання однієї ракети та дев'яти ударних БпЛА

У ніч на 16 лютого окупанти атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон», балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 16 лютого 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 16 лютого 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети «Циркон» та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання однієї ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

До слова, в Одесі помер ще один постраждалий унаслідок російської атаки, що сталася 27 січня. Таким чином кількість жертв удару зросла до п’яти. 

Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

Поліція кваліфікувала дії російського нелюда як порушення законів та звичаїв війни
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
13 лютого, 12:07
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, сталася пожежа (оновлено)
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, сталася пожежа (оновлено)
12 лютого, 02:34
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступає за збільшення кількості військовослужбовців, дислокованих у Норвегії
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
11 лютого, 11:03
З того, що ми чуємо про переговори з медіа, в Абу-Дабі домовляються саме про ці технічні питання
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
7 лютого, 17:57
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
7 лютого, 11:12
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
31 сiчня, 09:19

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2026
ISW пояснив, чого ще крім територій Росія вимагатиме на перемовинах
ISW пояснив, чого ще крім територій Росія вимагатиме на перемовинах

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
