Уночі РФ вдарила по Україні «Цирконами», балістикою та дронами: наслідки

Унаслідок влучання російського БпЛА сталася пожежа у житловому будинку на Чернігівщині

Зафіксовано влучання однієї ракети та дев'яти ударних БпЛА

У ніч на 16 лютого окупанти атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон», балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 16 лютого 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети «Циркон» та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання однієї ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

До слова, в Одесі помер ще один постраждалий унаслідок російської атаки, що сталася 27 січня. Таким чином кількість жертв удару зросла до п’яти.