У лікарні помер постраждалий через російський удар по Одесі 27 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Наслідки атаки на Одесу 27 січня
фото: Одеська МВА

Кількість загиблих збільшилася до п’яти

В Одесі помер ще один постраждалий унаслідок російської атаки, що сталася 27 січня. Таким чином кількість жертв удару зросла до п’яти. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

У ніч на 15 лютого в лікарні помер чоловік 1948 року народження. Він зазнав тяжких опіків та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вулиці Балківській під час обстрілу.

Увесь цей час потерпілий перебував у реанімації опікового відділення. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Нагадаємо, вночі 27 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Десятки людей тоді отримали поранення.

Через обстріл було пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

