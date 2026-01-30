Зеленський розказав, як буде вирішене питання ЗАЕС

За словами президента: головним є питання територій, від нього й залежить доля окупованої станції

Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання. За словами глави держави, ситуація навколо ЗАЕС, як і статус окупованого сходу, – це ключові виклики, які досі залишаються непогодженими на рівні делегацій. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Питання про Запорізьку атомну станцію входить до переліку територіальних питань. Тому коли ми говоримо про ЗАЕС і про схід нашої держави, інші наші області, звідки були сигнали, що “рускіє” готові відійти тощо, – це все територіальне питання», – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що будь-які спроби росіян маніпулювати темою ЗАЕС – це частина їхньої стратегії щодо утримання окупованих територій.

«Тому і звучить, що територіальне питання – ключове, яке ще треба вирішити», – зазначив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що у питанні ЗАЕС було кілька важливих і складних питань.

«Деякі технічні питання ми вирішили, на мій погляд. Якщо розділити гарантії безпеки на три кластери, а саме: Коаліція охочих, ЄС і США, то з Коаліцією охочих ми підписали декларацію. Безумовно, це крок. І повірте, для європейців це сміливий крок з їхнього боку. Але чи цього достатньо? Ні. Чи це працюючий механізм? Поки парламенти не проголосують і не підтримають – поки що ні. Але є декларація. Є точно британці та французи, які це підтримують як головуючі», – зауважив Зеленський.

Як відомо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило досягнення згоди між Україною та Росією щодо локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач, яка живить Запорізьку атомну електростанцію.

Як повідомлялось, у ніч на 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.